Sci Alpino: la valdostana Tatum Bieler (SC Gressoney) prima 'Aspiranti' nel Gigante all'Alpe Cermis

Grande risultato per la valdostana Tatum Bieler, nel Gigante Fis svoltosi in mattinata all’Alpe Cermis.

La portacolori del Sc Gressoney ha ottenuto sulla pista trentina, nella categoria 'Aspiranti', un'ottima prima posizione fermando il cronometro sul tempo di 1’54”25.

Il Gigante sorride alle atlete valdostane, visto che alle sue spalle si è piazzata Cecilia Pizzinato del Sc Courmayeur MB, con il tempo di 1’54”57.

Tra le valdostane in gara 10a posizione per Sofia Pizzato (Cse; 1’55”07); 9a a metà gara, non conclude la seconda manche Alice Calaba (Cse); non termina la prima manche Alessia Vaglio (Sc Crammont MB).

Domani mattina si replica, con il secondo Gigante Fis del programma trentino.