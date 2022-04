Ciclismo: il Comitato Valle d'Aosta promuove il 'Progetto Pista'

In collaborazione con il Velodromo Francone, di San Francesco al Campo (Torino), il Comitato Valle d’Aosta della Federazione ciclistica italiana promuove, per la stagione 2022, il ‘Progetto Pista’, rivolto ai G4, G5, G6, Esordienti e Allievi, maschile e femminile.

Il Comitato valdostano si fa carico di organizzare il trasporto da Aosta al Velodromo (confinante con l’Aeroporto Sandro Pertini di Caselle) e di sostenere il costo dell’iscrizione per tutta la stagione, iniziata nella prima settimana di aprile, e che si concluderà a luglio.

L’attività sulla pista torinese è programmata, tutti i martedì, dalle 17 alle 19, per tutti i ‘G’ e, il mercoledì, dalle 16 alle 19, per Esordienti e Allievi. per gli allenamenti, i Giovanissimi utilizzeranno le bici da Strada di proprietà; Esordienti e Allievi, oltre alla bici da Strada, possono noleggiare per l’intera stagione la bici a scatto fisso direttamente al Velodromo, con i costi sempre a carico del Comitato.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comitato – www.fcivda.com -, oppure rivolgendosi al responsabile regionale, Philip Balestrini oppure alla segreteria del Comitato stesso, il mercoledì pomeriggio (dalle 14 alle 18) e tutte le mattine dei giorni feriali (9 – 13).