Rappresentativa valdostana di MountainBike: il 24 e 25 aprile è trasferta ad Agrigento per un doppio impegno

Primo impegno per la Rappresentativa valdostana di MountainBike, domenica 24 e lunedì 25 aprile, ad Agrigento (Sicilia), dove sono in programma la prima prova di Coppa Italia giovanile Xco e, il secondo giorno, il Campionato italiano Team relay per Comitati regionali.

Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato Fci Valle d’Aosta, Roberto Aresca, per la trasferta siciliana ha convocato: Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio (Xco Project; Allievi); Fabien Borre (Cicli Lucchini; Esordienti); Paolo Costa, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; Esordienti-Allievi); Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Esordienti).

Enduro

Prima tappa del Toscano Enduro Series, domenica 3 aprile, a Castiglione della Pescaia (Grossoto) con Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; 21’37”80) che conclude al quinto posto nelle Open Donne Pro, categoria vinta da Gloria Scarsi (Romagna E-Bike; 20’03”85). Negli Allievi, nona posizione di Jérèmy Carlin (Vc Courmayeur MB).

Strada

Nel 13° memorial Besozzi, oggi, a Castelletto sopra Ticino (Novara), nella categoria Allievi Donne – al via con gli Esordienti maschile 1° e 2° anno – vittoria di Gregorio Acquaviva (Young Bikers), al traguardo dopo 38 km di gara in in 1h 04’50”, alla media di 35,907 km/h, Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) conclude in 60° posizione assoluta, settima Allievi Donne. Negli Allievi maschili – 38° GP Resistenza – successo di Gabriel Vecchi (Legnanese), dopo 58,2 km percorsi alla media di 39,833 km/h; nella pancia del gruppo Kristian Blanc (Yong Bikers Team).

Domenica 3, a Faenza (Ravenna), nella XLVI Coppa Caduti di Reda di 145 km, vinta in volata di gruppo dall’Elite Francesco Di Felice, in 3h 36’52” alla media di 40,120 km/h, chiude in 52° posizione Laurent Rigollet (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo).

Domenica 3, a Suno (Novara), nel 9° Memorial Tosi – 1° Prova del Trofeo Provincia Azzurra, vinta da Mirko Bozzola (Aspiratori Otelli), dopo 105 km, in 2h 26’50”, alla media di 42,906), conclude in gruppo Etienne Grimod (GB Team Pool Cantù).







Programma gare

MountainBike - Domenica 10, prima tappa del 4 Enduro, a Coggiola (Biella), con al via Camilla Martinet, Mattia Tripodi, Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini); Emilie Polo, Nicolò Malutta, Tommaso Armenghi, Jérèmy e Christophe Carlin, Italo Radizza, Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB); Andrea Gatti (Black Arrows – Gemme Bike).

Domenica 10, nell’Xc dei Castelli – Trofeo GT Trevisan (Top class), a Montecchio Maggiore (Vicenza), al via ci saranno Giuseppe Abbate, Gilles Del Degan, Alessandro Fantone, Mathieu Grimod, Fabien Borre, Matteo Abbate, Erik Henriod, Sebastian Amadei, Christian Faita, Davide Savoia, Emilie Bionaz (Cicli Lucchini);

Domenica 10, nella 2° prova dell’Xc Piemonte Cup, a Masserano (Biella), iscritti Alessio Cino, Andrea Carbone (Cicli Lucchini); Annie Vevey, Philippe Imperial, Jacques Costantino, Stefano Pisano, Mathias Consoli, Elisa Lucianaz, Gabriele Porcu, Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB); Pietro Mantasia (Xco Project).

Sabato 9 e domenica 10, nel 7° Mad of Lake – Urban Downhill, a Roscolano Maderno (Brescia), al via Ninni Mattia Colasanto (Black Arrows – Gemme Bike).

Strada - Domenica 10, nel 10° memorial Walter Niclini, riservata ai Giovanissimi, sulla linea di partenza Enea Bortolotti Barrel, Claudio Finco, Filippo Grosso (Orange Bike Team).