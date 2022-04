Sci: Piste di Pila in condizioni invernali e pronte ad accogliere i 610 Ragazzi e Allievi del Foss

Condizioni e piste perfettamente innevate a Pila, dove dall’11 al 13 aprile andrà in scena la dodicesima edizione del Memorial Fosson, la prima da quando l’evento è diventato Criterium Italiano a squadre di sci alpino per le categorie Ragazzi e Allievi.

Sui pendii del comprensorio valdostano tre giorni di sfide incrociate che serviranno a determinare la classifica di società valida per l’assegnazione delle medaglie. I migliori Ragazzi e Allievi d’Italia, molti dei quali reduci dai Campionati Italiani, cercheranno di portare il più in alto possibile i colori del proprio sci club, consapevoli che tutti i risultati saranno utili per lo Ski Club Challenge e che non ci saranno premi individuali.

Numeri ancora una volta da record per il Memorial Fosson che dallo scorso anno ha deciso di collocarsi a fine stagione. Saranno 610 gli atleti impegnati nelle gare di Pila, numeri che saranno definitivi venerdì pomeriggio dopo la chiusura del portale federale.

In via di definizione anche il programma della manifestazione. Lunedì 11 e martedì 12 aprile per certo si svolgeranno un gigante e uno slalom con le due categorie che si alterneranno nelle due discipline. Le gare dell’ultima giornata verranno invece decise anche in base alle previsioni meteo. Ufficializzazione del programma tra venerdì e sabato.

I due giganti di lunedì e martedì saranno validi anche per il Race Future Club by Fisi, il circuito di gare ideato da Race ski magazine in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Saranno la decima e ultima prova dopo Top 50 - Pdh Cup, Alpe Cimbra, Campionati Italiani e Pinocchio sugli Sci. Martedì 12 aprile, nel primo pomeriggio a Pila, la premiazione dei migliori 5 atleti di ogni categoria che dal 25 al 27 aprile parteciperanno poi a uno stage con i tecnici della Nazionale a Livigno.

Mercoledì 13 aprile, al termine della manifestazione, la consegna delle medaglie ai migliori tre sci club d’Italia e dei tanti premi messi a disposizione dai partner Vist, Salomon, Level e Spm che hanno deciso di supportare la dodicesima edizione del Memorial Fosson. Premi anche per la migliore società under 14, la prima under 16 e i migliori tre Comitati Regionali.