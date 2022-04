Sci alpino: Vaglio-Belfrond, lo Sc Crammont MB fa doppietta a Courmayeur

Ottavo podio, con quattro vittorie ottenute tutte nell’ultimo mese e mezzo, e successo in rimonta dal quarto posto a metà gara della Junior Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’44”23), che precede la seconda di categoria, la torinese Martina Banchi (1’44”33) e la prima Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’44”57).

Al quarto posto, sul terzo gradino del podio Juniores, la genovese tesserata nel cuneese ed ex SC Chamolé, Chiara Teroni (1’44”88) e, quinta, seconda Aspiranti, la sorelle di Martina, Alessandro Banchi (1’45”04). A completare il podio Aspiranti, 6°, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’45”26). In campo maschile, prima vittoria (e secondo podio) in carriera in una gara Fis, sulla stessa pista che ha consegnato l’oro Giovani in Slalom alla sorella Annette, l’Aspirante Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’41”73; già al comando a metà gara), davanti a un terzetto di Juniores: il bergamasco Marco Luigi Surini (1’42”01), Filippo Segala (Sc Courmayeur MB; 1’42”28) e il genovese, tesserato in Val Susa, Leonardo Clivio (1’42”35).

Al quinto posto il migliore tra i Senior, Federico Vietti (Sc Pila; 1’42”72); a completare il podio Aspiranti, 6°, Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’43”18) e, 8° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’43”98).

Jacques Belfrond

Domattina si replica, sempre sulla Le Greye di Courmayeur, dalle 9.15, con il Gigante Fis Junior organizzato dallo Sc Courmayeur MB e valido per il circuito regionale Cva Energie.

Sci alpino Discesa libera Fis, questa mattina, a Santa Cristina Val Gardena (Alto Adige), e doppietta del Cs Carabinieri grazie al sappadino Emanuele Buzzi (1’27”11) e l’altoatesino Mattia Cason (1’27”57) e ottimo terzo Benjamin Alliod (Cse; 1’28”37).

In 5° posizione Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’29”14); 38° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’32”80).

Disputata in mattinata, anche la prova femminile – in programma domani, la seconda Discesa maschile e due per le donne – con miglior prestazione fatta segnare dalla padovana dell’Esercito, Sofia Pizzato (Cse; 1’32”84). In 7° posizione Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’34”36); 18° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’35”95).