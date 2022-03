Sci Velocità: Ivan Origone torna alla vittoria fra i maschi, Simone terzo

Settima vittoria stagionale in altrettante gare fra Coppa del mondo e Mondiale per Valentina Greggio. Sulla pista andorrana di Grand Valira, la trentunenne ossolana ha mantenuto l’imbattibilità conquistando il successo numero 39 della carriera nel primo dei tre appuntamenti in programma, fissando la velocità di 154,96 km/h, sufficienti per mettersi alle spalle la svedese Britta Backlund, ferma a 154,60 km/h, mentre la francese Clea Martinez ha completato il podio con 152,28 km/h. Greggio sale così a quota 600 punti nella classifica generale davanti alla stessa Backlund con 450, mentre la francese Clea Martinez è terza con 365 punti, e avrà la possibilità di chiudere il discorso sin dalla gara di venerdì e conquistare la quinta sfera di cristallo dopo quelle del 2015, 2016, 2017 e 2018.

La gara maschile ha registrato il ritorno alla vittoria di Ivan Origone. Il valdostano, a digiuno a successi da oltre cinque anni, si è imposto a sorpresa (raggiungendo il sigillo numero 25) con 157,22 km/h davanti al francese Simon Billy con 156,51 km/h e a Simone Origone, al podio numero 105 con il terzo posto fissato a 156,48 km/h. Billy balza in vetta alla generale con 460 davanti a Bastien Montes con 436 punti, mentre Simone Origone è terzo con 432 punti. Distacchi minimi che renderanno le ultime due gare appassionanti.

Ordine d’arrivo gara-1 maschile Grand Valira (And):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SS&raceid=716

Ordine d’arrivo gara-1 femminile Grand Valira (And):

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=SS&raceid=717