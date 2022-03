Eydallin/Magnini si impongono nella prima tappa del Millet Tour du Rutor Extrême 2022

Successo di Matteo Eydallin e Davide Magnini nella prima delle tre tappe del Millet Tour du Rutor Extrême, sulle montagne valdostane di Arvier, La Thuile e Valgrisenche, classico appuntamento valido anche come Mondiale lunghe distanze. Il padrone di casa valdostano e il trentino, squadra dell’ultima ora a causa dell’assenza di Boscacci, si sono presentati al traguardo dopo avere terminato il percorso da La Thuile – Les Suches fino a punta Millet con un vantaggio di soli 3″ sui francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet.



Terzo posto per l’altra coppia transalpina formata da Samuel Equy e Matheo Jaccquemod a 7”. Quarti Robert Antonioli e Nadir Maguet con 4’09” di ritardo, mentre hanno chiuso la top ten Alex Oberbacher e Henri Aymonod noni, con Filippo Beccari e Martin Stofner decimi.

In campo femminile dominio di giornata per le francesi Axelle Mollaret ed Emily Harrop, le quali hanno preceduto di 3’54” le azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada, terze le slovacche Marianna Jagiercikowa e Iwona Januszyk a 14’43”. In casa Italia al quarto posto Mara Martini e Ilaria Veronese, seguite da Elena Nicolini e Giulia Compagnoni al sesto posto.

Ordine d’arrivo prima tappa Tour De Rutor:

Millet Tour du Rutor Extreme – G-Live (mso-chrono.ch)