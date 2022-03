Ciclismo: Positivo esordio stagionale di Blanc e Grimod a Galliate e Gussago

Galliate (Novara), nella Strade Bianche – Trofeo Riseria Capittini, gara riservata alla categoria Allievi (anni 2006 e 2007 insieme), di 55 km, e decisa al quarto dei cinque giri del tracciato, con la fuga della coppia del Cicli Fiorin, Nicholas Travella e Tommaso Bosio, appaiati sotto lo striscione d’arrivo in 1h 27’19”, alla media di 37,793 km/h. Volata per il terzo gradino del podio vinta, a 1’17” dai vincitori, da Lorenzo Rossini (Gb Junior Team), ottima ottava posizione di Kristian Blanc, con la nuova maglia della Young Bikers Team Balmamion.

A Gussago (Brescia), nel 47° Trofeo Comune di Gussago, gara riservata alla categoria Juniores di 100.5 km, vinta in solitaria da Lorenzo Nespoli, in 2h 29’45”, alla media di 40,267 km/h, che precede di 20” Luca Rosa (Energy Team) e Luca Franzosi (Aspiratori Otelli). A 41” la volata per l’8° posto e un brillante Etienne Grimod (GB Team Pool Cantù), chiude 24°.

Nell’11° Trofeo Vini ‘Terre Gaie’ a Vò, nel padovano, gara riservata alla categoria Allievi Donne, vinta da Linda Rapporti (Breganze Millenium), fermata a due giri dalla conclusione Chantal Cuaz (Cicli Fiorin). Nel Gran Premio Valle del Ticino, gara Donne Open, vinta da Valentina Basilico (BePink), resta attardata lìElite Sylvie Truc (GB Junior Team), ancora in ritardo di preparazione e condizione, dopo un inverno con pochi allenamenti alle spalle.

Programma gare

MountainBike. Seconda tappa degli Internazionali d’Italia Series, sabato 2 e domenica 3, a Nalles (Bolzano), dov’è iscritta una folta rappresentanza di rider valdostani. Sabato, sul tracciato altoatesino, dalle 9.30, gli Juniores maschile, con iscritti Gabriel Borre, Alessio Cino, Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini). Dalle 11,30, l’Open femminile (Elite, Under 23, Junior) e, sulla linea di partenza ci saranno Martina Berta (Santa Cruz), Nicole Pesse (Ktm-Protek-Elettrosystem), Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; il 30 e 31, in raduno con la nazionale azzurra della Pista, a Montichiari), Camilla Martinet, Camilla De Pieri (Cicli Lucchini). Dalle 13.30, l’Open maschile (Elite, Under 23), con al via Andreas Vittone, Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem), Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team).

Il giorno successivo, l’Abbinata nazionale giovanile: alle 9.30, Allievi/Esordienti Donne; 10.30 e 11.30 Esordienti primo anno e secondo anno; 12.30 e 13.30, Allievi primo anno e secondo anno, gare alle quale sono iscritti 24 atleti, in rappresentanza dei Cicli Lucchini, Gs Lupi Valle d’Aosta, Orange Bike Team e Xco Project.

Domenica 3, a Castiglione della Pescaia (Grosseto), la prima tappa del Toscano Enduro Series, prima prova del Campionato regionale, che vedrà al via Emilie Polo e Jéremy Carlin, del Vc Courmayeur MB.