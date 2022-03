Sci:Belfrond vince il suo primo titolo italiano giovani nello slalom femminile a Courmayeur

Annette Belfrond si è aggiudicata in maniera netta il titolo dello slalom femminile ai campionati italiani giovanili a Courmayeur. La valdostana del Centro Sportivo Esercito, classe 2002, è riuscita a mettere il suo primo scudetto giovanile in bacheca grazie al tempo complessivo di 1’42″51, rifilando ben 2″18 di distacco alla seconda classificata, la 17enne Emilia Mondinelli dello Sci Club Sansicario Cesana Via Lattea A.S.D, già medaglia d’argento ai recenti EYOF di Vuokatti.

Alice Pazzaglia (Ski Racing Camp A.D.) si è messa al collo la medaglia di bronzo, terminando a 2″33 centesimi dalla vincitrice. Beatrice Sola ha chiuso ai piedi del podio, con Emma Wieser quinta e Camilla Vianello sesta, mentre Matilde Vianello si è piazzata al settimo posto precedendo Francesca Carolli, Alessia Vaglio e Caterina Sinigoi.

La gara di oggi era valevole anche per il GP Italia Giovani (atlete nate fra il 2001 e 2005 non facenti parte di squadre nazionali), che ha visto la vittoria di Emilia Mondinelli, davanti ad Alice Pazzaglia ed Emma Wieser.

Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Giovani Courmayeur