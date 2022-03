Oltre 180 al via della 1a edizione del Pila Winter Trail

Normodotati e disabili insieme, nel segno dell’inclusione sociale. A Pila, sulle piste del comprensorio sciistico della Pila Spa, podisti della neve e disabili in carrozzina hanno potuto condividere un’esperienza unica di corsa su una parte di piste dello sci alpino e una sezione di sentieri battuti in inverno dagli sci alpinisti e utilizzati in estate dai corridori della montagna della 1a edizione del Pila Winter Trail.

In totale, tra agonisti e non competitivi, sono stati poco più di 180 gli iscritti. Nella gara agonistica - 12 chilometri con 600 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo dal piazzale della seggiovia Leissé a vincere è stato l’ex azzurro di Biathlon prima e della nazionale di Sci di Fondo Long Distanze Sergio Bonaldi.

Il bergamasco ha preceduto il Re dell’Aosta-Becca di Nona Alex Dejanaz e il medico volante Damiano Presciani. Tra gli Under 18, sulla distanza dei 10 chilometri, a vincere è stato l’ex tennista Leon Martinet sull’ex cestista Daniel Saltarelli e su Leonardo Zambon. Tra le donne pochi problemi per Bonin Charlotte. L’argento paralimpico di Tokyo 2020 ha preceduto Marcella Pont e Giada Macrì.

Il secondo percorso – 6 chilometri e 300 metri di dislivello, è stato riservato ai concorrenti della non competitiva. I migliori tempi sono stati fatti segnare dal triathleta Alex Besenval e da Elena Gagliardi.

In contemporanea si è svolta una ciaspolata per chi ha deciso di godersi il panorama notturno a passo lento.

“E’ stato un grande successo – fanno sapere dal direttivo dell’ASD Team 3 Gambe in spalla, organizzatrice dell’evento -. Siamo contenti che lo spirito dell’evento è stato colto in pieno. Una possibilità che ha permesso a normodotati e disabili di condividere qualcosa di speciale”. La prima edizione del “Pila Winter Trail – I° Memorial Ezio Manella” ha superato ogni aspettativa, tanto che le iscrizioni sono state chiuse anticipatamente per raggiungimento del numero massimo”.

Anna Torretta, pluri-campionessa di arrampicata su ghiaccio e Guida Alpina, ha presentato una nuova disciplina sempre legata all’inclusione: “l’ice sliding”, slittino sul ghiaccio, ovvero come arrampicare su una parete ghiacciata in posizione orizzontale. Poi spazio alla festa e alle premiazioni con l’estrazione di premi a sorteggio tra i quali un Gps.

