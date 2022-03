Sci: Bronzo dei valdostani nella staffetta Fisdir

Ottimo esordio degli atleti valdostani ai Campionati Italiani di Roccaraso nello sci nordico che si sono disputati il 17 marzo. Andrea Grivon è campione italiano cat. C21 (atleti con sindrome di down) sul chilometro, Daniel Brunod è campione Italiano cat. Senior sul chilometro, mentre Alex Grivon ha vinto il titolo Italiano sui 10 km cat. Senior. Le gare si sono svolte nella località di Aremogna nel Comune di Roccaraso in Abruzzo.

L’evento rientra nel programma dei campionati italiani FISDIR. I tre alfieri dell'Avres di Nus hanno poi ottenuto nella staffetta la medaglia di bronzo, terzi alle spalle della Lombardia e dell'Alto Adige.

L'Avres di Nus, oltre che referente in Valle d'Aosta per la riabilitazione equestre, è anche affiliata FISDIR per lo sci nordico.