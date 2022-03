NASCE RED BULL REINE BLANCHE 2022

In principio fu Azzurrissimo, lo slalom gigante dei record. Undici chilometri e cento porte sulla mitica pista del Ventina, che dai 3'500 metri di Plateau Rosa scende in picchiata ai 2'050 di Breuil-Cervinia. Nata nel 1987, la gara di sci più lunga del mondo divenne un vero e proprio fenomeno di costume: qui accorrevano i protagonisti del Circo Bianco e gli sciatori della domenica, i personaggi del mondo dello spettacolo e gli sportivi più noti, il jet set e i semplici curiosi. Poter dire “io l’ho fatto!” era motivo di vanto.

Dopo 12 anni di fasti, l’era di Azzurrissimo tramontò lasciando dietro di sé un vuoto. Che venne colmato nel 2010 con la creazione della Reine Blanche, nata soprattutto per soddisfare le numerose richieste degli sci club che si allenano nel comprensorio del Cervino Ski Paradise. Cambiarono la pista, la formula e lo spirito: nacque così una gara amatoriale di sci a squadre aperta a tutti, adulti e bambini, atleti e famiglie, che riscosse subito grande successo, arrivando a superare i 600 concorrenti. Si trattava di uno slalom gigante che dal Colle Superiore di Cime Bianche scendeva fino alla stazione di partenza della telecabina di Valtournenche. Non più il glamour dei tempi di Azzurrissimo ma una grande festa dove tutti erano i benvenuti, con la possibilità di sciare anche mascherati.

Quest’anno la mitica gara popolare si rinnova, con la nascita della versione 3.0 della manifestazione: la Red Bull Reine Blanche 2022, che si terrà sabato 9 aprile. La partenza avverrà sempre dal Colle Superiore Cime Bianche/Valtournenche (2'982 m) ma, a parte questo, le novità saranno numerose: non più un gigante ma una discesa libera aperta sia agli sciatori che agli snowboarder e riservata a chi abbia compiuto i 18 anni di età. E con una formula “ibrida” che prevede un primo tratto, di circa 100 metri… da percorrere tutti insieme di corsa, scarponi ai piedi! Solo in cima alla salita che conclude questa sezione i partecipanti potranno finalmente inforcare gli sci o salire sulla tavola per buttarsi a capofitto in direzione di Valtournenche, lungo i 6 chilometri di pista che portano al traguardo di Salette (2'245 m).

Rimane invece immutato lo spirito della manifestazione che, come nella Reine Blanche del passato, è votata innanzitutto al divertimento: spirito goliardico assicurato prima, durante e dopo la folle discesa, con un after party musicale, con dj set, che chiuderà degnamente l’evento.



Red Bull Reine Blanche 2022, sabato 9 aprile 2022

Dove: Colle Superiore Cime Bianche, comprensorio sciistico Cervino Ski Paradise, Valtournenche

Quando: 9 aprile, briefing dalle 16:30, partenza gara 17:15 (Colle Superiore Cime Bianche)

Iscrizioni: Cervino Ski Paradise o Red Bull

oppure in loco presso la biglietteria centrale di Breuil-Cervinia (26-27 marzo e 2-3 aprile, dalle 8:00 alle 11:30) o presso la biglietteria di Salette/Valtournenche (arrivo telecabina, 26-27 marzo e 2-3 aprile, dalle 12:00 a chiusura impianti; 8-9 aprile, dalle 8:30 alle 15:00). Le iscrizioni chiuderanno il 9 aprile 2022 alle ore 15:00. I preiscritti potranno ritirare il proprio pettorale entro le ore 11:00 del 9 aprile presso l’arrivo della telecabina di Salette

Costo: € 15,00 a persona, comprensivo di pettorale, pacco gara e consumazione all’after party che si terrà all’arrivo a Salette. Per partecipare alla manifestazione bisogna essere in possesso di skipass valido.

Regolamento: età minima 18 anni, casco obbligatorio, divieto di indossare tuta da gara, vietato il contatto fisico con gli altri partecipanti, le persone in stato di ebbrezza non potranno partecipare alla gara