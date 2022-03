Due medaglie d’argento – SuperG e Slalom – e il quarto posto nel Gigante portano Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor, sul gradino più alto del podio nella Combinata, classifica che tiene conto dei risultati di tutte e tre le discipline.

A far compagnia alla valdostana, seconda, l’altoatesina Nadine Trocker (2° in Gigante; 3° in Slalom; 7° in SuperG) e la modenese, tesserata in Trentino, Ludovica Righi (1° in Gigante; 3° in SuperG; 6° in Slalom).