EYOF: Laurent porta l’Italia sul podio

Nadine Laurent ha regalato all’Italia la prima medaglia degli sport FISI al Festival Olimpico della Gioventù Europea in corso a Vuokatti, in Finlandia. La valdostana classe 2003 ha conquistato uno splendido bronzo nella 7,5 km femminile.

Laurent ha chiuso la sua gara alle spalle delle due fortissime svedesi Lisa Eriksson, prima in 20’46″9, e Tove Ericsson, seconda a 30″2, con un ritardo complessivo di 51″3. Buone prestazioni anche da parte di Elisa Gallo e Lucia Insonni, che si sono accomodate in top ten rispettivamente al sesto e settimo posto. In decima posizione l’ultima azzurra in gara Iris De Martin Pinter.

In campo maschile è stato il finlandese Niko Anttola ha trionfare nella 10 km in tecnica libera in 21’08″7, lasciandosi alle spalle lo svizzero Niclas Steiger (+20″6) e lo svedese Elias Danielsson (+24″5). Davide Ghio è stato il migliore degli italiani, sesto, a 46″4, seguito da Hannes Oberhofer in nona posizione. Andrea Zorzi ha chiuso nelle prime venti posizioni (18esimo), mentre più attardato Alex Serafini, 35esimo.

Ordine d’arrivo 7,5 km femminile EYOF Vuokatti (Fin):

1. Lisa Eriksson SVE 20’46″9

2. Tove Ericsson SVE +30″2

3. Nadine Laurent ITA +51″3

4. Gia Rino AND +52″3

5. Charlotte Boheme GER +53″0

6. Elisa Gallo ITA +55″3

7. Lucia Insonni ITA +58″8

8. Nelly Hartwig GER +1’00″1

9. Elin Naeslund SVE +1’02″7

10. Iris De Martin Pinter ITA +1’10″5



Ordine d’arrivo 10 km maschile EYOF Vuokatti (Fin):

1. Niko Anttola FIN 21’08″7

2. Niclas Steiger SVI +20″6

3. Elias Danielsson SVE +24″5

4. Fabrizio Albasini SVI +35″6

5. Ondrej Pilar CZE +42″5

6. Davide Ghio ITA +46″4

7. Emilio Wagner GER +50″2

8. Lauris Kaparkalejs LAT +50″8

9. Hannes Oberhofer ITA +53″4

10. Jiri Tuz CZE +1’04″0

18. Andrea Zorzi ITA +1’35″0

35. Alex Serafini ITA +2’15″7