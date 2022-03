Scu: Alyssa Borroni seconda alle Finali nazionali del Giovanissimi

Si sono concluse a Tarvisio le Finali Nazionali del 44° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving. Tre giorni di gare e divertimento per i giovani sciatori delle scuole di sci italiane. I valdostani hanno conquistato un podio nello sci alpino grazie ad Alyssa Borroni e due nel fondo con Emil Dandres e Hervé Martin. Molti altri i piazzamenti nella top 10.

GIGANTE 2010 - Nella gara femminile altro podio nazionale - dopo i risultati del Criterium Cuccioli - per Alyssa Borroni (SS Monte Bianco) che ha concluso al secondo posto il gigante riservato alle 2010, chiudendo in 46”26. La vittoria è andata alla piemontese Ludovica Vottero (SS Sansicario Action - 45”76), con terza la lombarda Cecilia Sessarego Catalisano (GB Ski School - 46”27). Quinta Maria Laura Pene Vidari (SS Monte Bianco - 47”38), 26a Anais Vuillermoz Curiat (SS Pila), 43a Blanche Quinson (SS Champoluc), 46a Maya Moras (SS Valtournenche) e 50a Sylvie D’Herin (SS Champoluc). La gara maschile è stata vinta da Giovanni Ceccarelli (Monti della Luna - 46”91) su Tommaso Zanardi (Cortina - 47”07) e Simon Kaser (Schlern 3000 - 47”12). Primo valdostano Pietro Seletto (SS Del Breuil) ventiquattresimo; 26° Filippo Francesco Adami (SS Del Breuil), 32° Umberto Chiozza (SS Valtournenche), 37° Lorenzo Giovanelli (SS La Thuile), 43° Lorenzo Composto (SS Del Breuil) e 48° Rafael Piellier (SS Valtournenche).



GIGANTE 2011 - Gradino alto del podio per la piemontese Angelica Platinetti (Bardonecchia - 46”97) con seconda e terza posizione per Anny Troiano (Monte Pollino - 47”77) e Maria Sole Esposito (Cristallo - 47”85). Undicesima Rebecca Borri (SS Pila - 49”52), 13a Cloe Bal (SS Monte Bianco - 49”81), 23a Sofia Dublanc (SS Torgnon), 28a Alicia Saltarelli (SS Valtournenche), 41a Anja Torroni (SS Monte Bianco), 44a Emma Bottani (SS Pila), 45a Elena Albertazzi (SS Champoluc), 47a Alizée Bionaz (SS Pila) e 49a Annie Linty (SS Champoluc). Il podio della gara maschile è stato occupato da Nathan Negrini (Centrale - 47”63), Lorenzo D’Acunto (Monte Pollino - 48”08) e Jacopo Zardini (Cristallo - 48”28). Nono Camillo Budelli (SS Valtournenche), 10° Nicolas Meyseiller (SS Monte Bianco), 22° Mattia Capellazzi (SS Monte Bianco), 25° Tupac Bustos (SS Monte Bianco), 26° Mattia Colli (SS Champoluc) e 36° Daniele Presbitero Bracco (SS Champoluc).



GIGANTE 2012 - Vittoria di Ginevra Di Pasquale (Pescocostanzo - 44”49) che ha dominato su Cristina Zorzetto (Scuola Sci Aurisina - 45”62) e su Enrica Valdiserri (Scuola Sci Corno alle Scale - 46”31). Sono tre le sciatrici valdostane capaci di concludere nelle prime dodici posizioni: ottava Maidel Lustrissy (SS Monte Bianco - 46”97), 11a Asia Joyeusaz (SS Valtournenche - 47”31) e 12a Estelle Fosson (SS Pila - 47”74). Seguono 35a Maelie Nicco (SS Champoluc) e 49a Chloe Malpenga (SS Monte Bianco). Il gigante maschile è andato a Edoardo Garziera (5 Laghi - 44”64) che ha preceduto Giovanni La Magna Zimmermann (Snow Academy - 44”91) e Giacomo Gaffuri (Val Palot - 45”68). Il migliore valdostano è stato Diego Dematté (SS Champoluc) venticinquesimo; 29° Tommaso Negro (SS Courmayeur), 31° Lorenzo Colombo (SS Monte Bianco), 48° Matteo Bergonzi (SS Champoluc) e 49° Mathias Angster (SS Gressoney).



GIGANTE 2013 - Successo di Rebecca Lo Monaco (Monti della Luna) in 50”90, davanti a Camilla Giachino (Limone - 51”82) e a Emma Gios (Melette - 52”06). Decima posizione per Valerie Artaz (SS Champoluc - 53”55), 14a Emma Majer (SS Courmayeur), 17a Carolina Mochet (SS Monte Bianco), 20a Audrey Jacquemod (SS Monte Bianco), 28a Clementina Majer (SS Monte Bianco), 30a Rihanna Campanile (SS Pila) e 43a Ludovica Brocca (SS Monte Bianco). La gara maschile è andata all’altoatesino Lukas Plank (Ratschings - 48”74), su Giorgio Zanardi (Terminillo - 49”89) e Diego Di Menna (Pescocostanzo - 50”25). Decimo Tobia Colli (SS Champoluc - 52”05), 15° Vittorio Budelli (SS Valtournenche - 52”56), 36° Giulio Munari (SS Champoluc), 39° Dymas Dean Duranti (SS Monte Bianco) e 40° Jacopo Capellazzi (SS Monte Bianco).



INDIVIDUALE FONDO - Venerdì hanno gareggiato i Giovanissimi degli sci stretti, impegnati nell’individuale in tecnica libera. Nella 4 chilometri maschile, riservata ai 2011, terzo posto per Emil Dandres (Val di Rhêmes) che ha chiuso in 20’06”5 alle spalle di Jacopo Menguzzato (Alpi Giulie - 15’23”00) e di Samuele Novaretti (Alpi Giulie - 15’52”00). Quarto Thomas Thomasset (Val di Rhêmes - 23’19”20). Nella 3 chilometri 2010, quarta Chloé Serra (Val di Rhêmes); nella prova maschile (4 chilometri) terzo Hervé Martin (Val di Rhêmes - 15’51”60) dietro a Lukas De Monte (Forni di Sopra - 15’21”70) e a Francesco Oitzinger (Alpi Giulie - 15’49”40).



GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - Il title sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi Kinder Joy of Moving.

