Dopo due anni di assenza è pronto a tornare il Traverse Trail Il 2 aprile anche una gara per i più giovani

Ventidue chilometri (1.800 metri di dislivello positivo) in mezzo a vigneti, frutteti e numerosi villaggi di montagna. Un percorso non così lungo, che presenta però alcuni passaggi impegnativi e che di fatto ricalca quello delle precedenti edizioni. Alcuni tratti sono stati sistemati e modificati, ma il disegno complessivo della prova resta quasi immutato.



Le iscrizioni alla gara organizzata dall’Associazione giovanile Le Dzoveo de Arna sono aperte sul sito di Wedosport. La quota è unica ed è di 25 euro; potranno partecipare tutti i concorrenti che hanno compiuto almeno 15 anni di età.



Per i più piccoli ci sarà un mini trail in località La Keya, un modo per avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva sempre più praticata. Le iscrizioni per la prova giovanile potranno essere effettuate sul posto, a partire dalle 14.30 di sabato 2 aprile.