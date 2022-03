Sci: Nuove date per il Memorial Fosson spostato dall’11 al 13 aprile

Rispetto al programma iniziale la manifestazione giovanile di sci alpino è slittata avanti di due giorni per motivi organizzativi legati, ancora una volta, alla grande partecipazione. Chiuse nei giorni scorsi le adesioni degli sci club. Al comitato organizzatore sono giunte richieste da parte di 60 società sportive che hanno chiesto di poter iscrivere circa 100 squadre.

Ora toccherà allo sci club Aosta assegnare i posti in base al regolamento inserito nell’Agenda dello Sciatore Fisi e a verificare che tutte le società abbiano i requisiti per poter partecipare. È ancora presto per conoscere il numero degli atleti che gareggerà sulle piste valdostane; per certo saranno ancora una volta moltissimi. Il Memorial Fosson ora è anche Criterium Italiano a squadre riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

L’evento riservato a Ragazzi e Allievi ha sempre aperto la stagione, tranne lo scorso anno, spostato ad aprile per colpa dell’emergenza sanitaria. Una prima volta che è stata sufficiente per capire, anche grazie al feedback di numerosi allenatori, su quale linea proseguire.

Il Memorial Fosson ha così trovato una nuova collocazione all’interno del calendario nazionale, diventando appuntamento ancora più sentito per chi si contenderà la vittoria e allo stesso tempo una grande festa di fine stagione per i giovani sciatori che in caso contrario avrebbero concluso anzitempo la stagione. La formula della gara a squadre resta invariata, con regolamento leggermente rivisto in accordo con la Federazione.

Ogni Comitato regionale ha il diritto a iscrivere almeno 2 formazioni, la squadra è considerata tale se schiera almeno 1 atleta per categoria (1 Ragazza, 1 Ragazzo, 1 Allieva, 1 Allievo) e non più di 12 (3 per categoria). Non verranno accettati atleti individualisti e non ci saranno premiazioni individuali. Verranno premiate le migliori squadre del Criterium Italiano, le prime formazioni under 14, under 16 e i primi tre Comitati regionali.