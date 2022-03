Speed skiing: Secondo posto per Simone Origone nella terza giornata a Idre

Terza e conclusiva giornata di Coppa del Mondo di Sci di velocità a Idre (Svezia), con Simone Origone che chiude in seconda posizione alle spalle del pirenaico Bastien Montes Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 181,530 km/h) deve inchinarsi al francese Bastien Montes (181,880), con terzo un altro transalpino, Simon Billy (181,420).



In campo femminile quinta vittoria consecutiva della verbanese Valentina Greggio (177,710 km/h), seguita dalla coppia svedese Britta Backlund (177,110) e Hanna Matslofva (175,630); sesta la francese Clea Martinez (174,240).



In classifica generale Bastien Montes balza al comando, con 400 punti, davanti a Simon Billy (380) e a Simone Origone (372). Al femminile, en-plein per Valentina Greggio, che sale a 500 punti, a precedere Britta Backlund (370) e Clea Martinez (305).



CdM Sci alpino



Nessuna azzurra qualificata perla seconda manche nello Slalom di Coppa del Mondo di Are (Svezia). A metà gara al comando c’è la tedesca Lena Duerr (50”73), a precedere la slovacca Petra Vlhova (50”81) e la svedese Anna Swenn Larsson (50”84), con quarta la statunitense Mikaela Shiffrin (50”98). La migliore delle azzurre, 33°, è Federica Brignone (Cs Carabinieri; 53”09); 34° Marta Bassino (Cse; 53”20); 39° Lara Della Mea (Cse; 53”55); non ha concluso la manche Anita Gulli (Cse).



Sci alpino



SuperG Fis a Saalbach (Austria) vinto dall’austriaco Stean Eichberger (1’08”30); al 20° posto Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’10”71).