Sci: Questo fine settimana le Finali del Gran Premio Giovanissimi

Dal 18 al 20 marzo, a Tarvisio, sono in programma le Finali del 44° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving. Baby e Cuccioli d’Italia, qualificati attraverso le gare di selezione regionale, si ritroveranno per tre giorni di avvincenti sfide di sci alpino, fondo e snowboard.

Si parte venerdì 18 marzo, alle 10, con la prova di fondo e quella di snowboard per tutte le categorie. Sabato 19 marzo (ore 09) gigante per gli atleti nati nel 2010 e nel 2012; domenica, alla stessa ora, è prevista invece la gara per i 2011 e i 2013. Sabato, alle 12,30, lo “Speed Track Challenge”, contest a squadre che premierà i più veloci.

Il title sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi Kinder Joy of Moving.

PRESELEZIONE SCI ALPINO

Dal 22 al 24 marzo, a Pila, il test tecnico attitudinale di sci alpino (preselezione) che darà accesso al 48° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di sci alpino “Aldo Belfrond”, percorso che i candidati ammessi concluderanno nella primavera del 2023.

Martedì 22 marzo lo slalom gigante a cronometro, valido come prova di sbarramento iniziale. Nella seconda giornata sciata in campo libero con la commissione d’esame, mentre il 24 marzo sono previsti gli esami tecnici. Saranno valutate una serie di curve ad arco corto, medio, ampio e la prova libera eseguita in fuoripista.