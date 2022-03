Sci nordico: Forneris e Braunhofer tricolori della Cross CC a Cogne

Giornata d’apertura dei Campionati italiani Ragazzi a Cogne (Valle d’Aosta) affidata al Cross country cross in tecnica libera, organizzati dallo Sc Gran Paradiso, che ha visto il successo di Luna Forneris e Andreas Braunhofer.



Sul tracciato di 1,2 km nella competizione femminile, dopo il secondo posto in qualifica, in finale conquista l’oro la cuneese Luna Forneris, che precede la coppia di trentine del Marzola, Elena Paoli e Alice Leone. Già quarta in qualifica, si ferma ai piedi del podio Elodie Christille (Sc Brusson), con quinta un’altra cuneese, Magalì Miraglio Mellano e, sesta, Margot Amélie Gerbore (Sc Gran San Bernardo). Al 15° e 16° posto Martina Bisson (Pol. Pollein) e Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace); 23° e 24° Amélie Fragno (Pol Pollein) e Julie Desayeuz (Sc Amis de Verrayes); 31° e 32° Elena Tamone (Sc Gran San Bernardo) e Aline Verthuy (Team Ski Torgnon 2.0); 40° Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0).



Al maschile fa segnare il miglior tempo in qualifica e si conferma in finale l’altoatesino Andreas Braunhofer, davanti al trentino Nicolò Calzà e al cuneese Giacomo Barale. In quarta posizione un altro altoatesino, Jonas Tscholl e, al quinto e sesto posto la coppia dello Sc Amis de Verrayes, Etienne Meynet e Jody Vittaz. Nono Yannick Farinet (Sc Gran San Bernardo); 23° Emila Lazier (Sc Gressoney MR); 28° Elia Remonti (Sc Fallère); 32° Teseo Bortolotti (Sc Amis de Verrayes); 35° Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR).



CdM Sci alpino



Si aggancia ad una porta a tre dal termine della prima manche Federica Brignone (Cs Carabinieri), dopo aver disputato un ottima frazione° al terzo intertempo, Brignone viaggiava con un vantaggio di 66/100 sulla Vlhova, che subito dopo ha commesso un piccolo errore. A metà gara, al comando c’è la slovacca Petra Vlhova (1’14”80), in vantaggio anche di 7/10 all’ultimo rilevamento su tutte le avversarie, che precede di 3/100 Marta Bassino (Cse; 1’14”83) e, di 29/100, la svedese Sara Hector (1’15”09).



CdM Biathlon



Sprint, 7,5 km femminile nella tappa della Copp del Mondo di Biathlon, a Otepaeae (Estonia), vinta dalla francese Julia Simon (20’45”8; 0 1), che precede la tedesca Vanessa Voigt (20’46”8; 0 0) e alla norvegese Karoline Offigstad Knotten (20’58”6; 0 0). Le azzurre: 21° Dorothea Wierer; 29° Federica Sanfilippo; 41° Samuela Comola (22’47”3; 0 2); 65° Lisa Vittozzi.



GpI Sci alpino



Secondo Gigante Fis, oggi, a Folgaria (Trento), valido per il Grand Prix Italia e vinto dal friulano Luca Taranzano (1’45”33), davanti all’alpino bresciano Daniele Sorio (Cse; 1’45”64) e al finanziere trentino Davide Leonardo Seppi (1’45”77). In 18° posizione Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’47”32); 50° Filippo Segala (Sc Aosta; 1’51”98); 59° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’54”18); 60° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’54”33).