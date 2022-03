Sci alpino: Doppietta dello Sc Torgnon con Renoldi e Garin nel Superg di Courmayeur

I Campionati regionali Children si sono aperti sulla Checrouit di Courmayeur con il SuperG Ragazzi dove si registra la doppietta dello Sc Torgnon grazie a Claudia Renoldi e Matteo Garin; organizzato dallo Sc Crammont MB, la gara è inserita nel circuito regionale Gros Cidac.



Nella competizione in rosa successo di Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 57”84), che ha preceduto Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 58”64) e Giulia Bosonin (Sc Mont Glacier; 58”67). Al quarto posto Ginevra Besozzi (Sc Courmayeur MB; 58”70) e, quinta Hélène Blancet (Sc Crammont MB; 58”72), quattro atlete racchiuse in soli 8/100.



Al maschile, atleti sul podio divisi da 17/100 e secondo sigillo dello Sc Torgnon, con Matteo Garin (55”73), davanti a Mattia Contino (Sc Aosta; 55”80) e a Arturo Livio D’Ippolito (Club de Ski; 55”90). In quarta posizione Stefano Andreis (Sc Aosta; 56”23) e, in quinta, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 56”37).



IbuCup Biathlon



Sprint 10 km maschile ad Anterselva (Alto Adige) nella tappa italiana che chiude la stagione di IbuCup di Biathlon, vinta dal norvegese Erlend Bjontegaard (24’33”6; 0 1), davanti alla coppia tedesca Marco Horn (24’44”6; 0 0) e Philipp Horn (24’49”0; 2 1). Cinque azzurri nelle migliori trenta posizioni: 10° Michele Molinari; 17° Patrick Braunhofer; 21° Daniele Cappellari; 26° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 25’52”7; 1 0); 30° Daniele Fauner. Domani, giornata di riposo; si ritorna in pista e in poligono, sabato 12, con l’Inseguimento: alle 10.30 la 10 km femminile e, alle 13, la 12,5 km maschile. Chiusura, domenica 13, con la Single mix alle 10.30, e la Staffetta mista, alle 13.



CdM Biathlon



Penultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Otepaeae (Estonia) e apertura affidata alla Sprint 10 km maschile, vinta dal francese Quentin Fillon Maillet (22’27”4; 0 0), seguito dal norvegese Strula Holm Laegreid (22’34”6; 0 0) e dal tedesco Benedikt Doll (22’38”5; 0 0). Gli azzurri: 16° Lukas Hofer; 17° Thomas Bormolini (Cse); 25° Tommaso Giacomel; 53° Didier Bionaz (Cse; 24’35”5; 0 2); 64° Dominik Windisch.