CIAsp Sci alpino: Broglio quarto nella Combinata di San Martino

Dopo il SuperG del primo mattina, a mezzogiorno il via allo Slalom per assegnare il titolo della Combinata dei Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino, a Sam Martino di Castrozza (Trento), con Pietro Broglio fallisce la doppietta di bronzo per soli 9/100.

Recupera dall’11° posizione della prova veloce ed è medaglia d’oro il cuneese Fabio

Allasina (1’49”08; 2° crono parziale), che precede, in risalita dal 25° posto con il miglior crono tra i pali stretti, l’altoatesino Jakob Franzelin (1’49”35) e bronzo all’oro nel SuperG, l’asiaghese Filippo Sambugaro (1’49”66). È quarto, a 9/100 dal podio e a 67/100 dal vincitore, Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’49”75); 15°, in rimonta di 13 posizioni, Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’51”17); 19° Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’51”39); 40° in risalita di 45 piazze, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’54”64).

CIUni Sci alpino

Secondo Gigante dei Campionati italiani Universitari, oggi, a Pecol di Zoldo (Belluno), e

doppietta della varesina Carlotta Marcora (2’09”84); 14° Nadine Brunet (Sc Aosta; 2’13”06).

In campo maschile, successo del bresciano Alberto Claudani (2’02”91). Al 24° posto Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 2’05”06); 45° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 2’06”70); 46° Alessandro Lami (Club de Ski; 2’06”94); 52° Federico Vietti (Sc Pila; 2’07”09)62° Filippo Segala (Sc Aosta; 2’07”33).