Biathlon: M. Trabucchi ottima prestazione nella Sprint in Val Ridanna

Si apre con la 7,5 km Sprint femminile l’ultima tappa di IbuCup Senior di Biathlon in Val Ridanna (Alto Adige) con Martina Trabucchi che coglie un ottimo dodicesimo posto.



Vittoria che è andata alla francese Lou Jeanmonnot (20’32”4; 0 0), davanti alla svedese Elisabeth Hoegberg (20’47”9; 0 1) e alla norvegese Karoline Erdal (20’53”8; 0 1). In 12° posizione Martina Trabucchi (Cse; 21’26”9; 0 0); 29° Beatrice Trabucchi (Cse; 22’31”4; 0 2); 35° Linda Zingerle; 40° Michela Carrara (Cse; 22’54”5; 3 2; 7° tempo sugli sci); 47° Gaia Brunetto (Cse); 52° Eleonora Fauner.



Festival Europeo Gioventù Europea



Sono stati ufficializzati i convocati azzurri che prenderanno parte all’edizione 2022 degli Eyof (Festival europeo della gioventù Europea), in programma a Vuokatti (Finlandia) dal 20 al 26 marzo. Trentatre i selezionati e, tra questi, Nadine Laurent (Fiamme Oro; Fondo) e Nadège Gontel (Sc Granta Parey; Biathlon) e, per il Centro sportivo Esercito, Sara Scattolo (Biathlon).