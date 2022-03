Sci alpino: Brignone 'Pista divertente'

Il teatro è quello di Courchevel-Méribel, che nel 2023 ospiterà poi i campionati del mondo. Le prime gare saranno, come da tradizione, le due discese dove la situazione è ancora aperta in ottica coppa di specialità, anche se tra le donne Sofia Goggia ha un margine importante (75 pt) rispetto a Corinne Suter, l'unica che può ancora contenderle il trofeo (e un tris storico).

Federica Brignone ha commentato la sua prima discesa: “Nella parte alta ho fatto un po’ fatica perchè è stato come trovarsi davanti un’autostrada ed è puro scorrimento. Poi cominciano le curve e si entra in un bosco dove si continua a girare fino al traguardo, con curve tutte in velocità. Ho trovato da subito il tempismo giusto, anche se ho preso del margine perchè era la prima volta per tutte noi su questa pista. Martedì penserò a limare le linee, parto per essere competitiva anche in discesa, non ci sono curve secchissime, bisogna lasciare andare gli sci”.