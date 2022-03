Gigante Fis Junior sulla Leissé di Pila, circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Chamolé e vinto dal Tatum Bieler e dagli spagnoli Jonas Sanchez Cabanas e Marc Vilalta, primi a pari merito.



Nella gara femminile, tripletta di Aspiranti in vetta alla classifica, con vittoria - al primo anno in categoria, terzo podio in carriera in una gara Fis, al suo primo successo - Tatum Bieler (1’48”30; già al comando a metà gara), che precede Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’49”02) e Greta Boano(Sc Crammont MB; 1’50”31; in risalita di due piazze). Al terzo e quarto posto le due migliori Juniores, Martine Brumin (Sc Aosta; 1’51”03) e Cecilia Anna Bianco (Sc Gressoney MR; 1’51”82); completa il podio di categoria, 10°, Isabella PerelliRocco (Sc Courmayeur MB; 1’53”76).



Al maschile, doppietta iberica, grazie all’Aspirante Jonas Sanchez Cabanas e allo Junior Marc Vilalta, già secondo e primo a metà gara, che chiudono con lo stesso tempo, 1’45”05), con terzo posto allo Junior Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’45”16. In quarta posizione, a completare il podio Juniores, Emile Boniface (Sc Gressoney MR; 1’45”37), che recupera ben dieci posizioni nella seconda manche, realizzando il miglior crono parziale e, quinto un altro spagnolo, il secondo Aspiranti, Aniol Torres Casas (1’45”42). Dalla 6° all’8° posizione, tre Aspiranti: Pietro Bisello (1’45”54) e Jacques Belfrond (1’45”75, entrambi dello Sc Crammont MB) e Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’45”77); a completare la ‘Top ten’, Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’45”87) e Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas; 1’46”12).



GpI Sci alpino



Gigante Fis maschile valido per il Grand Prix Italia a Folgaria (Trento), vinto dal padovano Matteo Pizzato (1’47”47) a precedere l’alpino Daniele Sorio (Cse; 1’47”99). Al 25° posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’49”37); 74° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’56”62); 75° Alessandro Lami (Club de Ski; 1’56”88).



CIAsp Sci alpino



Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino a San Martino di Castrozza (Trento) dove sono iscritti 27 atleti degli Sci club valdostani. Il programma: lunedì 14, lo Slalom; il 15, il SuperG e la Combinata maschile e il Gigante femminile; il 16, SuperG e Combinata femminile e Gigante maschile; il 17, le prove e il 18, la Discesa libera.