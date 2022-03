Speed skiing: Simone Origone terzo a Idre

Dopo la seconda prestazione nel ‘training’ e la migliore in semifinale conclude al terzo posto Simone Origone la prima delle tre gare sulla nevi svedesi di Idre.



Nella finale – recupero della tappa annullata a Vars (Francia) -, il francese Simon Billy (180,650 km/h) fa segnare la migliore velocità, precedendo in connazionale pirenaico Bastien Montes (178,280) e Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 178,130). Valentina Greggio (175,360 km/h) ha conquistato la terza vittoria in altrettante gare davanti alla francese Clea Martinez (173,770) e alla svedese Hanna Matslofva (172,540).



Prima ‘run’ di allenamento, alle 9, e semifinale, alle 10.30, della tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità, a Idre (Svezia). Nella discesa di ‘training’, miglior prestazione del francese Simon Billy (155.420 km/h), davanti a Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 154.650) e dell’altro transalpino, Bastien Montes (153.840).



Al femminile guida la svedese Britta Backlund (151.820 km/h) sulla verbanese Valentina Greggio (150.800), con terza la francese Clea Martinez (150.470).



In semifinale il più veloce è stato Simone Origone (180.670 km/h), seguito da Simon Billy (180.510) e dal Ceco Palan Radin (176.540). Anche al femminile cambia la classifica, con Valentina Greggio (174.600 km/) che precede Clea Martinez (172.030) e la svedese Hanna Matslofva (171.870). Alle 12 la ‘run’ che assegnerà la vittoria nella prima delle tre gare in programma a Idre, quella di oggi è il recupero della tappa cancellata a Vars (Francia).



La classifica generale dopo tre gare vede Simone Origone ancora al comando con 260 punti, con i due francesi appaiati, Bastien Montes e Simon Billy, a quota 220. Allunga nettamente Valentina Greggio, a punteggio pieno, con 300, seguita dalla svedese Britta Backlund (210) e da Clea Martinez (200).



CdM Snowboard



Qualifiche della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross, a Reiteralm (Austria), con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, entrambi secondi.



Nella competizione in rosa, Michela Moioli (Cse; 1’09”90), conquista la qualifica alle batterie di sabato nella prima ‘run’, alle spalle della britannica Charlotte Bankes. Al 15° posto di Caterina Carpano; 20° di Sofia Belingheri. Secondo posto anche per Lorenzo Sommariva (Cse; 1’05”65) alle spalle del canadese Eliot Grondin (1’05”01) e qualifica dopo la prima discesa. In 20° posizione Filippo Ferrari; 28° Omar Visintin; 35° Michele Godino (Cse).