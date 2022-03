Sci alpino: Ottima prestazione di Annette Belfrond nello Slalom di Panorama

È quinta a mezzo secondo dal podio Annette Belfrond nello Slalom dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino, gara disputata a Panorama (Canada).



Netto il successo della croata Zrinka Ljutic (1’39”88), che già al termine della prima manche metteva tra sé e le avversarie un secondo di margine; alle sue spalle, la tedesca Emma Aicher (1’40”72) e, terzo, in risalita dal settimo posto di metà gara, la svedese Moa Bostroem Mussener (1’41”09). Al quarto posto la francese Marie Lamure (1’41”27) e, quinta, stessa posizione ottenuta nella prima manche, con un ritardo di 1”67 dalla vincitrice, e a 46/100 dal bronzo, Annette Belfrond (Cse; 1’41”55). Scivola di sei posizioni rispetto a metà gara e chiude 25° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’44”13); recupera cinque piazze e s’assesta in 27° posizione Alice Calaba (Cse; 1’45”85).



Nel Gigante maschile argento per il poliziotto bergamasco Filippo Della Vite (2’39”24), alle spalle del norvegese Alexander Steen Olsen (2’39”24) e bronzo all’austriaco Lukas Passrugger (2’40”14); 25° Simon Talacci (Cse; 2’42”02).



Sci alpino



Cancellate le edizioni del 2020 e del 2021, causa l’emergenza pandemica, torna il Criterium nazionale Cuccioli a Vipiteno (Alto Adige). Sono più di 600 i giovanissimi atleti in gara e, di questi, 50 sono tesserati per gli Sci club valdostani (13 maschi e 12 femminucce, sia per i Cuccioli 1 – anno 2011 -, sia per i Cuccioli 2 – anno 2010 -, che saranno impegnati in uno Skicross e in uno Slalom.