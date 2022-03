Ciclismo: Andreas Vittone quarto Under 23 nell’Internazionale Xco di Albenga

Gara di alto livello tecnico nell’edizione 2022 dell’Internazionale Xco – Coppa Città di Albenga (Savona), giornata dedicata alle categorie Open e Juniores con Andreas Vittone che conclude al quarto posto della classifica Under 23.



Gara tiratissima che si decide all’ultimo giro con la stoccata vincente dell’ex campione del mondo, il francese Jordan Sarrou (Specialized Factory Team; 1h 29’24”), che precede, di 7”, il compagno di squadra, l’altoatesino Gerhard Kerschbaumer e, di 11”, il migliore degli Under 23, l’altro transalpino Adrien Boichis. In 12° posizione assoluta, 4° Under 23 (primo degli azzurri, alle spalle dell’austriaco Mario Bair, 7°, e dello statunitense Bjorn Riley, 9°), Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), attardato di 2’36” da Sarrou.



In campo femminile, doppietta elvetica grazie a Sina Frei (Specialized Factory Team; 1h 12’58”) e Alessandra Keller (Thomus; a 1”), con terza Eva Lechner (Trink Factory Team; a 57”). Al 19° posto, 8° Under 23, Giulia Challancin (Scott Racing Team; a 8’08”); 30°, 15° U23; Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 11’42”); 40° e 42° la coppia del Cicli Lucchini, Camilla De Pieri e Camilla Martinet.



Negli Juniores, vittoria di Marco Betteo (Scott Racing Team; 1h 05’22”). In 10° posizione Gabriel Borre (a 2’41”), 31° Stefano Gerbaz (a 6’49”), 69° Andrea Carbone (a 17’44”), tutti atleti del Cicli Lucchini.



MountainBike



Secondo stage programmato dal tecnico della Rappresentativa valdostana, Roberto Aresca, coadiuvato da Guido Fogliadini, giovedì 17 marzo, a Torre Canavese (Torino). Per la giornata di raduno sono stati convocati: Elisa Giangrasso, Andrea Perron (Orange Bike Team), Paolo Costa, Cesare Fontanelle (Gs Lupi Valle d’Aosta), Lamberto Falchi, Annie Vevey (Vc Courmayeur MB), Pietro Mantasia (Xco Project).