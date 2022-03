Nuoto: Nicole Louvin (Aosta Nuoto) vince altri due argenti e centra ancora i campionati italiani

Sino a questo punto, Coach Edoardo Giovannetti può dirsi certamente soddisfatto della stagione: a Riccione tra il 25 e il 30 marzo 2022 Nicole gareggerà sia nei 100 m rana sia nei 50 m rana, gara che le è valsa anche una medaglia d’argento ai Campionati Regionali con il tempo di 32.95 (dove il limite per i nazionali era di 33.42).

Altra medaglia d’argento per Nicole nei 100 m misti con 1.07.52. Si sono recate a Torino per le finali individuali anche Lin Pigliacelli per i 100 m farfalla (10’ con il tempo di 1.07.98) e Gaia Cristina Valenti per i 200 m stile (8’ con il tempo di 2.12.07, dove le prime 6 atlete piemontesi sono riuscite nuotare sotto il tempo per i Criteria) e per i 100 m stile libero (10’ con 1.01.64).

Brave Gaia Valenti, Nicole Louvin, Lin Pigliacelli e Alice Aldini che nella staffetta 4X100 m misti hanno difeso i colori dell’Aosta Nuoto piazzandosi seste nella categoria “Juniores” (4.30.67) e Denise Marrocu, Beatrice Mazzone, Giada Dujany e Elena Navarretta settime nella stessa staffetta ma categoria “Ragazzi” (5.07.44); Mattia Savoia, Tommaso Navarretta, Pietro Cerrato e Tommaso Coletta nuotano la staffetta 4X100 m mista in 4.29.95, giungendo tredicesimi nella categoria “Ragazzi”.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto domenica 2 aprile a Torino per la terza giornata del Grand Prix Esordienti B.

Staffetta Ragazze, da sx Beatrice Mazzone, Denise Marrocu, Giada Dujany e Elena Navarretta