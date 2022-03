Sci velocità: Super Greggio vince gara-2 a Idre per 0,01 km/h! Origone sbaglia ed è ottavo

Una super Valentina Greggio conquista in gara-2 a Idre il quarto successo stagionale su altrettante prove di Coppa del mondo con il minimo scarto. Sulla pista svedese di Idre la piemontese si è infatti imposta con 0.01 km/h di vantaggio sulla padrona di casa Britta Backliund (172.44 km/h contro 172,43 km/h), e mette ulteriore fieno in cascina nella classifica generale grazie al trionfo numero 37 della carriera, che le consente di salire a quota 400 punti nella classifica generale davanti alla stessa Backlund con 290, mentre la francese Clea Martinez (terza pure al traguardo) occupa l’ultima posizine del podio parziale con 260 punti.

Molto peggio sono andate le cose in campo maschile, dove Simone Origone non è riuscito a fare meglio della ottava posizione. Il campione valdostano, terzo in gara-1, sembra ben avviato nel giro di semifinale, ma nella run decisiva si è rialzato a pochi metri dalla cellula che registra le velocità condizionata da una folata di vento, finendo lontano dalle posizioni che contano. A concedere il bis è stato Simon Billy con 179.79 km/h davanti al connazionale Bastien Montes, al terzo posto si è piazzato il ceco Radim Palan. Con questo nuovo successo Billy balza in vetta alla generale con 320 punti, Origone scende al secondo posto con 292 e Montes è terzo con 280 punti, quando mancano quattro gare alla conclusione. Sabato 12 marzo è in programma la fase conclusiva di gara-3 con inizio alle ore 11.00.

Ordine d’arrivo gara-2 femminile Idre (Sve):

1. Valentina Greggio (Ita) 172.44 km/h

2. Britta Backlund (Sve) 172.43 km/h

3. Clea Martinez (Fra) 170.36 km/h

5. Mathilda Persson (Sve) 168.80 km/h

5. Hanna Matslofva (Sve) 168.16 km/h

6. Eira Dougherty (Sve) 163.82 km/h

Ordine d’arrivo gara-2 maschile Idre (Sve):

1. Simon Billy (Fra) 179.79 km/h

2. Bastien Montes (Fra) 178.33 km/h

3. Radim Palan (Cze) 174.81 km/h

4. Ugo Portal (Fra) 172.91 km/h

5. Carl Ribbegardh (Sve) 172.89 km/h

6. Olof Abrahamsson (Sve) 172.72 km/h

7. Marc Amann (Ger) 171.84 km/h

8. Simone Origone (Ita) 171.52 km/h

9. Ricardo Adarraga (Spa) 170.29 km/h

10. Erik Backlund (Sve) 170.10 km/h