CR Sci alpino: a Collomb e Corbellini il SuperG Allievi a Courmayeur

Nella competizione in rosa, successo di Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutoir; 55”73), che precede Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 56”00) e la coppia dello Sc Crammont, Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 56”64) e Anaïs Lustrissy (56”85), con quinta Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 56”94).

Al maschile, sigillo di Peter Corbellini (Club de Ski; 53”46), su Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 53”73) e Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 54”00). Al quarto e quinto posto il duo dello Sc Crammont MB: Pablo Nicolas Russi (54”18) e Yannick Lustrissy (54”24).

Sci alpino

SuperG Fis, questa mattina, a Saalbach (Austria), vinto dall’atleta di casa Niklas Koeck (1’08”16); in 37° posizione Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’11”57).

CdM Speed skiing

Una folata di vento e la conseguente perdita della posizione aerodinamica a ridosso dellecellule fotoelettriche relegano Simone Origone all’8° posto, nella seconda gara di Coppa del Mondo di Sci di velocità di Idre (Svezia). La vittoria è andata al francese Simon Billy (179.790 km/h) davanti al connazionale Bastien Montes (178,330) al Ceco Radim Palan (174,810), con ottavo Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 171,520).

Al femminile quarto sigillo consecutivo di Valentina Greggio (172,440 km/h), che precedere la svedese Britta Backlund (172,430) e la francese Clea Martinez (170,360).

In classifica generale, al comando balza Simon Billy, con 320 punti, superando Simone Origone (292), con terzo sempre Bastien Montes (280). Valentina Greggio consolida il primato, raggiungendo quota 400 punti, davanti a Britta Backlund (290) e Clea Martinez (260).