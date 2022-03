CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS (copia 1)

La lotta turca nell’olio ( Turchia)

Dei lottatori si affrontano a torso nudo e fin qua nulla di straordinario, salvo che prima di iniziare a combattere i partecipanti si cospargono copiosamente di olio d’oliva. Muscoli in bella mostra, pantoloni in pelle di bufalo e ritmi marziali sono gli ingredienti che hanno reso popolarissimo questo sport in Turchia fin dall’epoca ottomana. E così ogni anno migliaia di spettatori accorrono nell’estremo ovest del Paese, vicino al confine con la Bulgaria, per assistere al tradizionale torneo di Kirkpinar e tifare per Ali Gürbüz, la star nazionale di questa specialità.