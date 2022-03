Snowboard: Sommariva e Gallina al via della tappa di Reiteralm

Dopo la pausa per dare spazio ai Giochi Olimpici di Beijing torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross in programma a Reiteralm (Austria) col programma che prevede dapprima le qualifiche e poi le batterie di finale il 12 marzo a partire da mezzogiorno.



Sono dieci i rider azzurri convocati per la trasferta austriaca e, tra, questi, Francesca Gallina, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Michele Godino, Filippo Ferrari (Centro sportivo Esercito).



Sci alpino



Gigante Fis, valido per il titolo sanmarinese, oggi, a Kronplatz (Bolzano), vinto dall’australiano Louis Muhlen-Schulte (1’55”09), a precedere lo svizzero Marco Reymond (1’55”95) e l’alpino bresciano Daniele Sorio (1’56”04). Chiude la prima manche al 42° posto e, nella seconda, recupera 17 posizione ed è 25° Benjmin Alliod (Cse; 1’58”12).



Sci alpino



Doppio SuperG Fis, questa mattina, a Bardonecchia (Torino), dove si registrano buone prestazioni degli atleti dei sodalizi valdostani. Nella prima gara maschile, s’impone lo svedese Filip Steinwall (1’04”42), davanti al milanese Luca Resinelli (1’05”27) e a Luca Giorda (Sc Aosta; 1’05”67; 1° Giovani). In 11° posizione Federico Viétin (Sc Pila; 1’07”27); 13° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’07”41); 14° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’07”59); 15° Didier Pigliacelli (Sc Pila; 1’07”61); 16° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’07”66). Al femminile, successo della torinese Ludovica Druetto (1’09”03). In 4° posizione Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’09”81). Nella replica di mezzogiorno, vittoria di un altro svedese, Zack Monsen (1’06”22). In 5° posizione Tommaso Canonico (1’06”87); 7° Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’07”00); 8° Luca Giorda (1’07”02); 14° Lorenzo Stirano (1’07”91); 16° Emanuele Frau (1’07”92); 17° Federico Viérin (1’08”04); 21° Didier Pigliacelli (1’08”42). In campo femminile, doppietta di Ludovica Druetto (1’07”80); 5° Nadine Brunet (1’09”08); 17° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’10”34); 27° Chiara Verducci (Sc Pila; 1’12”04).