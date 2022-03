Sci alpino: Belfrond secondo Aspiranti nello Slalom di Gressoney

Secondo Slalom Fis del Grand Prix Italia sulla Jolanda 1 di Gressoney La-Trinité (Valle d’Aosta), che vede ancora i finanzieri Corrado Barbera e Matteo Canins a dominare la gara e Jacques Belfrond sul secondo gradino del podio tra gli Aspiranti.



Già largamente al comando al termine della prima manche, si conferma al vertice nella seconda il finanziere cuneese Corrado Barbera (1’43”59), con il solo a rimanere a contatto è l’altro portacolori delle Fiamme Gialle, il badiota Matteo Canins (1’44”78) e terzo un altro finanziere della Badia, Manuel Ploner (1’45”79). Al quarto posto il poliziotto padovano Stefano Pizzato (1’46”83) e, quinto, il francese Laon Boissy (1’46”91). Al 24° posto, 2° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’50”27); 25° Filippo Segala (Sc Aosta; 1’52”13); 26° Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’52”21); 32° Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’56”44); 33° Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’58”74).



È sesta l’Italia nel Team event, Parallelo dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino, a Panorama (Canada). Il quartetto azzurro – Beatrice Sola, Filippo Della Vita, Annette Belfrond (Cse; che vince la sfida con Rebeka Jancova) -, nell’ottava batteria degli ottavi supera 4-0 la Slovacchia; nei quarti, semaforo rosso per opera del Canada, per soli 8/100, con Belfrond che è superata da Justine Lamontagne, per 15/100, e Italia che s’insedia al sesto posto nella generale. La medaglia d’oro va al Canada (Cassidy Gray, Etienne Mazellier, Justine Lamontagne, Raphael Lessard), che in finale, per 3-1, ha le meglio sull’Austria (Victoria Olivier, Joshua Strum, Magdalena Egger (due ori e due argenti in quatto gare), Lukas Passrugger); bronzo alla Svizzera, che regola, dopo il 2-2, per 9/0, gli Stati Uniti d’America.



Alle 17 e alle 20.15 ora italiana lo Slalom femminile e, alle 18.15 e 21.30, il Gigante maschile. Al cancelletto di partenza, con il pettorale 10, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri, che difende il titolo conquistato lo scorso anno), Beatrice Sola (15), Annette Belfrond (18), Alice Calaba (Cse; 38); al maschile, Filippo Dalla Vite (pettorale numero 2), Giovanni Franzoni (4), Simon Talacci (Cse; 9), Gianlorenzo Di Paolo (15), Tommaso Saccardi (50), Marco Abbruzzese (55).