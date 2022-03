Sci alpino: A Vaglio e allo svizzero Stoffel il Gigante Fis di Pila

Circuito regionale Cva Energia che è tornato protagonista sulla Leissé di Pila (Valle d’Aosta) con un Gigante Fis organizzato dallo Sc Chamolé che ha visto issarsi sul gradino più alto del podio Alessia Vaglio e lo svizzero Ralf Stoffel, gara alla quale hanno perso il via 150 concorrenti in rappresentanza di sei Federazione straniere e di numerosi Comitato regionali della Fisi.



Al femminile successo della Junior Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’51”85), che ha la meglio, per soli 2/100, sulla Senior Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’5”87) e sulla coppia di Aspiranti: Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’52”34) e Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’54”11). Al 5° e 6° posto, a completare il podio Junior, la trentina Michela Legato (1’54”76) e Martine Brumin (Sc Aosta; 1’55”05). Al 3° posto della graduatoria Aspiranti, 8° assoluta, Chiara Verducci (Sc Pila; 1’55”36).



Nella competizione maschile doppietta straniera al vertice della classifica, con lo svizzero Ralf Stoffel (1’46”68) e lo svedese Adam Palmer (1’47”57), Juniores che precedono il Senior Federico Vietti (Sc Pila; 1’47”62). Quarto, terzo Junior, lo svizzero Liam Von Grueningen (1’48”00) e, quinto, miglior Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’48”08). Alle spalle di Belfrond, nella graduatoria di categoria, 10° assoluto, lo spagnolo Jonas Sanchez Cabanas (1’49”02) e, 12°, Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’49”07).



Sci alpino



SuperG Fis a Stoos (Svizzera) e vittoria dell’elvetico Christophe Torrent (1’02”35). Quinto, migliore degli italiani, Emanuele Buzzi (1’02”80); 11° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’03”17); non ha concluso la gara Nicolò Molteni (Cse).



Sci alpino



Gigante Fis valido per il Campionato nazionale irlandese e vinto dal finanziere altoatesino Tobias Kastlunger (1’37”40); 15° Benjamin Alliod (Cse; 1’38”49).