Biathlon: Comola e Bionaz al via della tappa di Otepae

Chiusa l’avventura finlandese di Kontiolahti la Coppa del Mondo di Biathlon non si concede pause e fino al 13 marzo sarà di scena in Estonia a Otepae. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz per la trasferta estone ha convocato undici biathleti e, tra questi, Samuela Comola, Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Dominik Windisch (Cse), quest’ultimo, insieme a Lisa Vittozzi, al rientro dopo lo stop imposto a Kontiolahti.



CdM Sci alpino



Coppa del Mondo di Sci alpino femminile che si trasferisce in Svezia, ad Are, dove sono in programma l'11 e 12, un Gigante e uno Slalom. Sei azzurre tra le porte larghe e, tra queste, Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino e Roberta Midali (Cse); nello Slalom, oltre a Brignone e Bassino, anche Anita Gulli e Lara Della Mea (Cse). CdM Speed skiing



Tra gare – una recupera quella cancellata a Vars (Francia) – nel programma della Coppa del Mondo di Sci di velocità, a Idre (Svezia), dal giovedì 10 a sabato 12 marzo. A difendere la vetta della generale, dopo due vittorie ciascuno, Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino e la verbanese Valentina Greggio. Alla fine della stagione mancheranno poi le tre prove di GrandValira (Andorra).



CdM Sci nordico



Ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Fondo, dall'11 al 13 marzo a Falun (Svezia) dove saranno presenti nove azzurri e, tra questi, Greta Laurent (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani (Cse).