Trail: Il 26 giugno ritorna il K+ Antey-Chamois Gara individuale o a squadre con una formula particolare

Una gara ibrida, con una formula particolare, che potrà essere corsa individualmente oppure a squadre di tre concorrenti che si daranno il cambio in cima al suggestivo comprensorio turistico raggiungibile solo a piedi o con gli impianti di risalita.

La prova valdostana porta la firma del Csain della Valle d’Aosta e di Cervino Sports Events che organizzeranno la seconda edizione in stretta collaborazione con il Comune di Chamois e quello di Antey-Saint-André che ospiterà di nuovo la partenza e le premiazioni.

Il primo giro sarà più lungo e prevederà circa 3 chilometri di lancio fino ai piedi del ripido sentiero che collegherà Buisson a Chamois. Dalla seconda tornata si entrerà nel circuito (3.5 chilometri - dislivello positivo di 775 metri) che premierà chi avrà percorso più dislivello.

A disposizione 100 pettorali per la gara a squadre - aperta agli over 16 - e 75 per gli individualisti che dovranno aver compiuto 18 anni. Le iscrizioni sono aperte su Wedosport e chiuderanno il 23 giugno oppure al raggiungimento del contingente massimo previsto dall’organizzazione.

In palio anche il secondo Trofeo Loris Azzaro, che sarà assegnato alla prima squadra assoluta appartenente a una categoria tra Associazione Italiana Arbitri e Polizia di Stato.