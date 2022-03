Campionato del mondo di freccette

Eh no, le freccette non sono solo un passatempo da pub. La prima edizione di questo campionato risale al 1978, a Nottingham per la precisione. Nel 2001 le donne sono entrate a far parte del giro con la prima edizione femminile del torneo BDO, vinta dall’inglese Trina Gulliver. L’appuntamento è ora per Dicembre 2021, quando partirà il campionato PDC con la sua tradizionale finalissima il 1 gennaio, obbligatorio salvare degli avanzi del cenone!