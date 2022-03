Sci alpino: Le doppiette di Ceffa, Luglio, Balagna e Magenta a Pila

Due Giganti Master sulla Bellevue di Pila organizzati dal Master Team Pila ed inserite nel circuito TecnItalia Cup che ha visto quattro atleti mettere a segno una doppietta: Margot Ceffa, Valerio Luglio, Stefano Balagna e Lucia Magenta.



Master A * gara #1 – Valerio Luglio (Sc Crammont MB; 58”61) precede il lombardo Simone Bozzetto (1’05”51) e Davide Coduri (Master Team Pila; 1’12”09).



Master B * Gradino alto del podio a Stefano Balagna (Sc Pila; 55”27) seguito da Giorgio Aguettaz (Master Team Pila; 55”93) e dal piacentino Christian Antonielli (56”95).



Master C * Vittoria di Enrico Voyat (Master Team Pila; 58”01) su Guido Lami (Club de Ski; 58”15) e sul compagno di sodalizio Sergio Gatti (Master Team Pila; 1’02”63). Master D * Lucia Magenta (Master Team Pila; 1’07”48) ha la meglio su Silvia Morselli (Sc Val d’Ayas; 1’10”44) e su Paola Saletti (Master Team Pila; 1’14”53).



Categoria Giovani/Senior * Vittoria di Andrea Rossi (Sc Aosta; 56”76), che precede Stephan Coccoz (Sc Crammont MB; 56”78) e il compagno di sodalizio Oliver Collins (57”15). Successo di Margot Ceffa (Sc La Thuile Rutor; 57”13), davanti a Yvonne Daudry (Sc Pila; 59”70) e Bianca Maria Fumagalli (Sc Crammont MB; 1’00”50).



Master A * gara #2 – Doppietta di Valerio Luglio (57”60) a precedere il siciliano Andra Manno (1’01”36) e su Simone Bozzetto (1’05”36).



Master B * Bis anche di Stefano Balagna (54”54) che precede Giorgio Aguettaz (54”87) e il lombardo Piero Federico Formenti (55”96).



Master C * Si prende la rivincita Guido Lami (58”82) su Enrico Voyat (57”12), con terza posizione ancora di Sergio Gatti (1’01”72). Master D * Prime due posizioni identiche a gara #1, con Lucia Magenta (1’09”28) davanti a Silvia Morselli (1’11”25) e terza Manuela D’Adda (Sc Crammont MB; 1’15”03).



Categoria Giovani/Senior * Ancora Sc Aosta in cima al podio, con Oliver Collins (55”04) davanti a Stéphan Coccoz (55”10) e, terzo, Giorgio Balagna (Sc Pila; 55”44). Bis di Margot Ceffa (56”69) su Yvonne Daudry (58”98) e Giulia Galbiati (Sc Valgrisenche; 59”40).