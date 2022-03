Sci alpino: Belfrond terzo Aspiranti nello Slalom Fis di Gressoney

Primo dei due Slalom Fis sulla pista Jolanda 1 Gressoney-La-Trinité (Valle d’Aosta), valido per il Grand Prix Italia, organizzato dallo Sc Gressoney MR e vinto dal finanziere cuneese Corrado Barbera, con Jacques Belfrond terzo nella classifica Aspiranti, e Filippo Segala nella ‘Top ten’ della graduatoria Giovani.



Doppietta delle Fiamme Gialle, grazie a Corrado Barbera (1’44”14) e, in risalita dalla 9° posizione di metà gara, e al badiota Matteo Canins (1’44”27), con terzo il belga Tom Verbeke (1’44244). Quarto, primo al termine della prima manche, il francese Sacha Dimier Chambet (1’44”58) e, quinto, il connazionale Leo Mollard (1’44”67). In 16° posizione Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’46”59; 23° al termine della prima manche); risale cinque piazze e conclude 23°, Filippo Segala (Sc Aosta; 1’50”93); 25° Stéphane Béthaz (Sc Pila; 1’51”60); 28°, 3° Aspiranti, in rimonta di 17° posizioni, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’52”55); 29° Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’52”68); 31° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’54”44); 33° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’55”91); 34° Tommaso Maria Torno (Sc Courmayeur MB; 1’58”81).



Nella giornata successiva, sempre sulla Jolanda 1, il secondo Slalom Fis.



CMJ Sci alpino



Slalom valevole per la Combinata, nella serata italiana di ieri, dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino, a Panorama (Canada) e splendida doppietta nella competizione maschile, grazie a Giovanni Franzoni (2’02”88) e Marco Abbruzzese (2’02”94), rispettivamente oro e argento; bronzo allo svizzero Franjo Von Allmen (2’02”94); non ha concluso la gara Simon Talacci (Centro sportivo Esercito).



In campo femminile, successo della francese Marie (2’03”73) a precedere l’oro della Discesa e del SuperG, l’austriaca Magdalena Egger (2’04210) e la svizzera Aline Hoepli (2’04”37). La migliore delle azzurre, 16°, è Alice Calaba (Cse; 2’06”16); 27° Annette Belfrond (Cse; 2’07”35); 30° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’08”34).



Questa sera, dalle 18, il Team Evento, con il quartetto azzurro che schiera Annette Belfrond, due portacolori delle Fiamme Oro, la trentina Beatrice Sola e il bergamasco Filippo Della Vite e il finanziere teatino Gianlorenzo Di Paolo.