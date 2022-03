Sci alpino: Al Club de Ski il Trofeo Monterosa Sky a Champoluc

Slalom riservato alla categoria Ragazzi sulla Ostafa 2 di Champoluc, inserito del circuito regionale Gros Cidac, e vinto da Eleonora Samà Sacchi e Mattia Contino. Circa 230 concorrenti per la gara organizzata dallo Sc Val d’Ayas che, per la classifica per società, metteva in palio il Trofeo Monterosa Sky, vinto dal Club de Ski Valtournenche, a precedere lo Sc Torgnon e lo stesso sodalizio organizzatore.



In campo femminile, vittoria di Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’37”63), davanti a Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 1’39”21) e alle compagne di sodalizio, Ginevra Bisellini (Club de Ski; 1’40”83) e Martina Valente (Club de Ski; 1’41”84), con quinta posizione alla portacolori dello Sc Mont Glacier, Sofia Albertazzi (1’42”89).



Al maschile, prima e terza posizione allo Sc Aosta, grazie a Mattia Contino (1’27”40) e Stefano Andreis (1’28”07), con piazza d’onore a Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’28”07). Al quarto posto Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 1’29”37) e al quinto Edoardo Ceroni (Sc Courmayeur MB; 1’30”00).



CIA Scialpinismo



Campionati italiani Assoluti, Mass start in classica a Colere – Presolan (Bergamo), che vive sul dominio degli atleti della Caserma Perenni di Courmayeur, artefici di una doppia doppietta.



Al maschile, vittoria di Davide Magnini (Cse; 1h 32’39”) davanti a Robert Antonioli (Cse; 1h 33’33”), con terzo il carabiniere Nicolò Canclini (1h 34’50”). In 7° posizione Nadir Maguet (Cse; 1h 41’26”); 12° Fabio Pasini (Cse); non hanno preso il via Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex) e Damiano Lenzi (Cse).



Nella competizione in rosa, successo di Alba De Silvestro (Cse; 1h 40’02”) a precedere Giulia Murada (Cse; 1h 40’40”) e sesta Giulia Compagnoni (Cse; 1h 46’17”).