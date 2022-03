Sci alpino: Lo Sc Crammont MB vince il Trofeo Castello a Valtournenche

Seconda giornata sulla pista Stadio Slalom Salette di Valtournenche dedicata alla Gymkana veloce: protagonista la categoria Cuccioli 1 (anno 2011) che ha visto imporsi Rebecca Borri e Nicolas Meyssellier. Organizzata dal Club de Ski, in palio per la classifica per società, il Trofeo Castello: nella graduatoria odierna a primeggiare è proprio il sodalizio organizzatore, davanti allo Sc Crammont MB (primo nei Cuccioli 2) e allo Sc Chamolé. La combinata tra le due classifiche assegna il trofeo allo Sc Crammont MB.



Rebecca Borri (Sc Chamolé; 50”07) ha preceduto Alicia Saltarelli (Club de Ski; 50”44) e Alizée Bionaz (Sc Pila; 50”86). Al quarto posto Margherita Ciman (Sc Azzurri del Cervino; 51”23) e, quinta, Cloe Bal (Sc Crammont MB; 51”36).



In campo maschile, s’impone Nicolas Meyseiller (Sc Crammont MB; 48”80), davanti a Matteo Bertazzi (Club de Ski; 49”36) e a due compagni di sodalizio, Mattia Capellazzi (49”45) e Tupac Bustos (50”11), con quinto Edoardo Penna (Sc Courmayeur MB; 50”78).



CdM Sci alpino



È il SuperG a chiudere la tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile di Kvitfjell (Norvegia), gara vinta da Aleksander Aamodt Kilde (1’25”91), con quarto, a 21/100 dal vincitore e a 9 dal podio, Dominik Paris (1’26”12). In 22° posizione Matteo Marsaglia (Cse; 1’27”35); 32° Guglielmo Bosca (Cse; 1’27”75); 44° Nicolò Molteni (Cse; 1’28”30).



CMJ Sci alpino



SuperG femminile, nella serata italiana di ieri, a Panorama (Canada) dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino, e doppietta dell’austriaca Magdalena Egger (1’08”34), a precedere la statutintense Ava Sunshine Jemison (1’08”79) e la connazionale Victoria Olivier (1’09”05). La migliore delle azzurre, 16°, la badiota Vicky Bernardi (1’10”10); 27° Alice Calaba (Cse; 1’10”53); 40° Annette Belfrond (Cse; 1’11”92); 41° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’12”20). Al maschile, dopo l’oro in Discesa, è bronzo per il finanziere bresciano Giovanni Franzoni (1’06”98) nella gara vinta dallo statunitense Isaiah Nelson (1’06”57) davanti allo svizzero Franjo Von Allmen (1’06”70). Quarto, a 59/100 dal vincitore e a 18/100 da Franzoni, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese (1’07”18) e 8° il torinese Gregorio Bernardi (1’07”49); 20° l’alpino livignasco Simon Talacci (Cse; 1’08”51).



Segue lo Slalom femminile per assegnare il titolo iridati di categoria di Combinata, sommando i tempi del SuperG di ieri.