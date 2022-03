Sci alpino: Allo Sc La Thuile Rutor il Trofeo Gabetti a Courmayeur

Gigante Allievi sulla Le Grey di Courmayeur, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac che ha visto il successo di Giorgia Collomb e Hervé Bieller. Organizzata dallo Sc Courmayeur MB, in palio per la classifica per società il Trofeo Gabetti vinto dallo Sc La Thuile Rutor che ha preceduto lo Sc Crammont MB e lo Sc Val d’Ayas.



Netto il successo in campo femminile di Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’46”74), seguita dalla coppia dello Sc Crammont MB formata da Carlotta Paletti (1’49”69) e Anaïs Lustrissy (1’49”88). In quarta posizione Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’50”25) e, in quinta, Sofia Fumagalli (Club de Ski Valtournenche; 1’50”58).



Nella competizione maschile, a imporsi è Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’43”71), davanti a Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’44”15) e Peter Corbellini (Club de Ski; 1’44”50). Al quarto posto Yannick Bassanini (Sc Courmayeur MB; 1’44”55) e, al quinto, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’44”70).



Sci alpino



Slalom Fis valido per il Campionato nazionale irlandese, questa mattina, a San Vigilio di Marebbe (Alto Adige), vinto dalla francese Nastasia Noens (1’28”18). Al 7° posto Martina Perruchon (Cse; 1’28”77). In campo maschile, successo del bulgaro Kamenlatov (1’19”96); non ha concluso la seconda manche Benjamin Alliod (Cse).