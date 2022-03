Biathlon: Per Carrara un’ottima qualifica nella SuperSprint di Lenzerheide

Un’ottima qualifica, velocissima sugli sci, ma in finale incappa in sei errori al poligono e chiude al 15° posto la SuperSprint di IbuCup di Biathlon di Lenzerheide (Svizzera).



Dopo una qualifica di altissimo livello, seconda, in 12’05”6 (0 0), in ritardo di 1”3 dalla wvedese Elisabeth Hoeberg (12’04”3; 0 0), Michela Carrara (Cse; 21’40”7; 2 2 0 2), nonostante la non brillante prestazione al poligono ma con il miglior crono sugli sci, conclude in 15° posizione la 7,5 km SuperSprint di Ibucup di Lenserheide (Svizzera).



La vittoria è andata a Ragnhild Femsteinevik (20’26”4; 0 0 0 1), che ha preceduto la tedesca Anna Weidel (20’33”3; 0 0 0 1) e la francese Lou Jeanmonnot (20’38”3; 0 0 1 0). L’unica altra qualificata nella ‘trenta’, la cuneese dell’Esercito, Gaia Brunetto (Cse, 21’55”9; 1 0 1 0). Non si erano qualifica per la finale, 34°, Eleonora Fauner; 57° Martina Trabucchi (Cse; 14’08”2; 4 2).



CdM Biathlon



Sprint 7,5 km femminile, ad aprire la giornata di Coppa del Mondo di Biathlon, a Kontiolahti (Finlandia), vinta dalla tedesca Denise Herrmann (20’08”6; 0 1), a precedere la norvegese Tiril Eckhoff (20’13”6; 0 1) e l’ex fondista svedese Stina Nilsson (20’13”8; 0 1). Al 18° posto Dorothea Wierer; 45° Samuela Comola (Cse; 22’14”9; 1 1); 58° Federica Sanfilippo; non ha preso il via Lisa Vittozzi.



CMMaster Scialpinismo



Apertura dei Campionati Mondiali Master, ieri, a Piacavallo (Pordenone), con l’assegnazione dei titoli della Vertical Race. Nelle Over 55 femminile, due sole concorrenti, con Claudia Titolo (Sc Valdigne MB; 35’48”) davanti alla friulana Monica Sartogo (38’50”).



CMJ Sci alpino



Vince l’oro il finanziere bresciano Giovanni Franzoni (1’25”56) della Discesa libera dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino, in corso di svolgimento a Panorama (Canada). Al 13° posto il livignasco dell’Esercito, Simon Talacci (Cse; 1’27”91). Posticipato a questa sera, dalle 18.30, il SuperG femminile (in programma ieri sera), gara che anticipa di novanta minuti il SuperG maschile. Al cancelletto di partenza, con il 35, Alice Calaba (Cse); 40 Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), 48 Annette Belfrond (Cse); al maschile, con il 13, Simon Talacci.