Biathlon: Buona prestazione di Bionaz nella tappa di IbuCup a Kontiolahti

Giornata conclusiva per la tappa di IbuCup Seniore di Biathlon a Lenzerheide (Svizzera) e di Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia), gare che hanno messo in luce le buone prestazioni offerte da Michela Carrara e Didier Bionaz.



A Lenzerheide, in programma la Mass start 60 e, nella 12 km femminile, successo della tedesca Hanna Kebinger (34’02”9; 1 0 0 0). Soltanto i tre errori nell’ultimo poligono in piedi negano un possibile podio a Michela Carrara (Cse; a 1’38”5; 1 1 1 3), che conclude in 12° posizione, a solo 60” dalla terza posizione. Al 21° posto Eleonora Fauner; 38° Martina Trabucchi (Cse; a 3’47”2; 1 2 1 2); 47° la cuneese dell’Esercito, Gaia Brunetto.



Nella 15 km maschile, vittoria del norvegese Endre Stroemsheim (37’12”9; 0 0 1 0). In 16° posizione Daniele Cappellari; 25° Patrick Braunhofer; 36° Cédric Christille (Fiamme Gialle; a 4’45”5; 0 0 2 1); 44° Daniele Fauner.



È l’Inseguimento l’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di Kontiolahti, format che consegna due ottime posizioni sul podio a due azzurri. Al femminile, nella 10 km, Dorothea Wierer, infallibile al poligono, rimonta dalla 17° posizione della Sprint fino alla piazza d’onore (a 15”9; 0 0 0 0), alle spalle della norvegese Tiril Eckoff (31’40”8; 0 0 0 2), con terza la tedesca Denise Hermann (a 19”5; 1 0 1 1). Al 41° posto Federica Sanfilippo; scivola di dodici posizoini e conclude 57° Samuela Comola (Cse; a 6’43”2; 1 2 2 2).



Nella 15 km maschile si conferma in cima al podio il francese Quentin Fillon Maillet (32’55”0; 0 0 0 1), davanti al tedesco Erik Lesser (a 8”2; 0 0 0 0) e all’azzurro altoatesino Lukas Hofer (a 8”8; 0 1 0 0; 8° nella Sprint). Perde dieci posizioni ed è 23° Thomas Bormolini (a 1’55”6; 1 0 1 1); risale di diciannove piazze e si assesta in 34° posizione Didier Bionaz (Cse; a 2’56”8; 1 0 0 1); 42° Tommaso Giacomel.



CdM Sci nordico



È la 50 km Mass start maschile in tecnica classica a calare il sipario sulla tappa norvegese di Oslo di Coppa del Mondo di Fondo, che vive sulla tripletta degli atleti di casa, capeggiati da Martin Loewstroem Nyenget (2h 03’27”3). Gli azzurri: 12° Giandomenico Salvadori; 15° Dietmar Noeckler; 18° Francesco De Fabiani (Cse; 2h 07’00”5); 32° Paolo Ventura (Cse); 46° Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 2h 12’40”2).