Aosta - Becca di Nona si unisce a V.I.O.L.A.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio presso il campo di atletica Tesolin ad Aosta. Sarà un evento all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.

Non è necessario essere una runner professionista, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Si potrà infatti correre o camminare in solitaria oppure in compagnia (il gruppo più numeroso sarà premiato) in tenuta sportiva o con outfit originali in un percorso che da Aosta raggiungerà il campo sportivo Guido Saba di Charvensod per una lunghezza totale di 5km.

«La Becca è una manifestazione che rilascia sempre grandi aspettative - afferma Sylvie Proment, direttivo Becca di Nona 3142 - e cercheremo di sorprendere anche quest’anno. Lo spirito di questa nuova “corsa” è allargare l’entourage della nostra competizione su diversi fronti per avvicinare ancora più persone a questo evento che è sempre molto atteso, soprattutto per il contorno che lo circonda. Allora perché non farci aiutare da una grande associazione come VIOLA? – e conclude – La Becca Pink non può essere altro che il connubio di sport, festa e solidarietà».

Con lo stesso entusiasmo la Presidentessa dell’Associazione V.I.O.L.A., Raffaela Longo, conferma che «Con infinito piacere partecipiamo alla co-organizzazione della prima edizione della Becca-Pink. L’Associazione V.I.O.L.A. da sempre promuove gli stili di vita e questo evento si sposa perfettamente con la nostra mission. Inoltre, grazie alla sinergia tra l’Associazione V.I.O.L.A. e la ASD Becca di Nona – conclude Rafaela Longo – avremo la possibilità di festeggiare i 25 anni della nostra associazione e l’auspicato ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo tanto bisogno».

Le iscrizioni apriranno il 1° maggio 2022 per tutte le “ragazze” a partire dai 5 anni e chiuderanno al raggiungimento di 500 partecipanti. Sarà possibile registrarsi online oppure recandosi direttamente presso la Sede dell’Associazione VIOLA (Piazza Soldats De La Neige, 2 Aosta); o presso i seguenti partner Technosport (Plan Félinaz Charvensod), nei negozi Gal Sport (Autoporto Pollein e alla partenza della cabinovia Aosta-Pila).

Una parte del ricavato verrà devoluta a favore della causa benefica di V.I.O.L.A; in questo modo le partecipanti prenderanno parte alla prima gara solidale tutta al femminile in Valle d’Aosta.