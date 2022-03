Sci nordico: Mariotti Cavagnet miglior risultato valdostano nella Sprint di Mocogno

Prima giornata ai Piani di Mocogno (Lama Mocogno; Modena) dei Campionati italiani Allievi e tappa di Coppa Italia Senior con gli atleti impegnati nella Sprint skating format che consegna alla Valle d’Aosta quale miglior risultato – nella rassegna tricolore - il settimo posto di Nayeli Mariotti Cavagnet.



Ottava in qualifica, di poco esclusa dalla finale, conclude al settimo posto Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), la gara che vive sulla doppietta cuneese, grazie a Carlotta Gautero e Matilde Giordano, con bronzo all’altoatesina Marie Schwitzer. In 14° posizione Claire Frutaz (Sc Drink); 23° e 24° Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes) e Vittoria Cena (Gs Godioz); 37° Corinne Beltrami (Sc Drink); 45° Emilie Gontier (Sc Drink); 59° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso); 63° Bea Gambini (Sc Drink); 72° Martina Trentin (Sc Drink).



Nella competizione maschile, successo del livignasco Simone Negrini, a precedere la coppa di cuneese di Demonte, Edoardo Forneris e Alessio Romano. Rispettivamente 16° e23° in qualifica, concludono all’11° e 12° posto Fabio Restano (Sc Drink) e Mattia Saracco (Sc Brusson); 15° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes); 17° Jacopo Florio (Gs Godioz); 30° Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes); 34° Enea Zoppo Ronzero(Sc Mont Nery); 37° Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo); 48° Matteo Maniezzo (Sc Drink); 58° Arnaud Ducret (Sc Drink); 65° Henri Pieropan (Sc Gran Paradiso); 72° Etienne Verraz (Sc Gran San Bernardo); 82° Davide Gadin (Sc Saint-Nicolas).



Nella tappa di Coppa Italia, quarto posto di Emilie Jeantet (Cse), nella gara vinta dalla trentina delle Fiamme Gialle, Nicole Monsorno, davanti alla corregionale Stefania Corradini e alla bellunese dei Carabinieri, Chiara De Zolt Ponte; 6° Laura Colombo (Cse). In campo maschile, primo e quarto posto all’Esercito, con il trentino Giacomo Gabrielli e il valtellinese Maicol Rastelli; alle piazze d’onore la coppia del Cs Carabinieri, Riccardo Bernardi e Stefano Dellagiacoma. In ottava posizione Daniele Serra, 11° Francesco Manzoni e 20° Nicolò Cusini, tutti atleti arruolati al Centro sportivo Esercito.



Seconda giornata di gare nelle 24 ore successive con l’assegnazione dei titoli dell’individuale Skating; stesso format per la prova di Coppa Italia Senior.