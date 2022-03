Trasloca dalla sede originale, la pista Franco Revel di Arpy/Morgex, al Prato di Sant’orso l’Individuale in tecnica classica per Giovani e Senior (circuito Asiva e Seniores) e Ragazzi (Gros Cidac), e l’Individuale in skating per SuperBaby e Baby (circuiti omonimi), giornata che ha visto in gara 230 concorrenti.



Organizzata dallo Sc Valdigne MB, in palio per la classifica per società la Coppa Luigi Pascal, vinta dal Gs Godioz, che ha preceduto lo Sc St.Barthélemy e lo Sc Amis de Verrayes.



Categoria Giovani/Senior * 5 km f / 10 km m – Ind. tc – A imporsi è la Junior Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 15’07”80), davanti all’Aspirante Virginia Cena (Gs Godioz; 15’33”90) e alla seconda Junior, Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 15’48”30). Quarta, a completare il podio Junior, Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink; 15’49”00) e, quinta, seconda Aspiranti, Emilie Monica Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0; 16’23”20). In campo maschile, successo di Federico Bonino (Gs Godioz; 24’15”80), seguito da Maurizio Macori (Sc StBarthélemy; 24’44”20) e dal miglior Aspiranti, Simone Gemelli (Gs Godioz; 25’21”80). Al quarto posto il secondo Aspiranti, Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 25’31”20) e, quinto, il primo Senior, Andrea Restano (Sc Drink; 26’22”70”).

CONTINUA DOPO FOTO





Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ind. tc – Elodie Christille (Sc Brusson; 12’44”00) precede la coppia della Pol. Pollein, Martina Bisson (13’03”60) e Amélie Fragno (13’05”20). Nei maschi, primo e terzo gradino del podio allo Sc Amis de Verrayes, grazie a Teseo Bortolotti (14’54”00) e Jody Vittaz (15’05”00), con piazza d’onore a Mathias Bastrentaz (Sc Gressoney MR; 15’03”10).



Categoria Baby * 1 km – Ind. tl – Prima e terza posizione appannaggio del Team Ski Torgnon 2.0, con Jacqueline Bagnod (3’12”30) e Viola Bochicchio (3’27”60), e secondo posto di Lisa Bellomo (Sc Drink; 3’23”10). In campo maschile, s’impone Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 2’40”40), seguito da Simone Goi (Gs Godioz; 3’06”70) e da Nadir Bastrentaz (Sc Gressoney MR; 3’15”90).



Categoria SuperBaby * 1 km – Ind. tl – Nella categoria dei più piccini – nati/e negli anni 2014 e 2015), tra le femminucce successo di Alice Borbey (Gs Godioz; 3’41”10), davanti alla coppia dello Sc Valsavarenche: Elle Viale (3’58”10) e Angelie Chabod (4’00”60). Nei maschietti, vittoria di Dennis Gens (Sc Brusson; 3’41”30), seguito da Xavier Fragno (Pol. Pollein; 3’57”30) e Alexis Chatrian (Sc Torgnon; 3’59”80).