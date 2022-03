Sci alpino: Ottima prestazione di Guglielmo Bosca nella discesa di Kvitfjell

Offre un'ottima Guglielmo Bosca, nono nella Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile di Kvitfjell (Norvegia), pur al via con un pettorale altissimo – il 48 -, al suo miglior risultato in carriera e per la prima volta nella ‘Top ten’.



Vittoria ex-æquo per il canadese Cameron Alexander (con il pettorale 39) e lo svizzero Niels Hintermann, al traguardo in 1’44”42, con terzo l’austriaco Matthias Mayer (1’44”15). Il migliore degli azzurri, alla sua miglior prestazione di sempre, nono, Guglielmo Bosca (Cse; 1’45”10); 12° Dominik Paris (1’45”12); 14°, anche lui al miglior risultato in Coppa del Mondo, con il pettorale 54, il comasco dell’Esercito, Nicolò Molteni (Cse; 1’45”30); 31° Matteo Marsaglia (Cse; 1’45”88).



Domattina, dalle 11.30, la seconda Discesa libera del programma norvegese. (dal sito www.fisi.org) Guglielmo Bosca: “Sono troppo contento; era da un po’ che ci giravo attorno. È da qualche anno che sento che sto sciando bene, che faccio parziali buoni, purtroppo però con i vari intoppi e infortuni vari non sono mai riuscito a mettere in gara tutto il mio potenziale. Sono veramente contento di esserci riuscito oggi. È il mio miglior risultato, la prima Top ten e sono davvero emozionato. Se poi penso che sono riuscito a farlo in questa stagione dopo la ricostruzione del crociato del ginocchio destro, è veramente incredibile. Nell’ultima stagione ho fatto dei miglioramenti impensabili, che non credevo proprio di riuscire a fare risultati del genere. Quindi voglio ringraziare la Commissione Medica Fisi e tutti quelli che mi hanno aiutato”.



Snowboard



Snowboardcross Fis Junior, oggi, a Pitzal (Austria), con successo al maschile del tedesco Leon Ulbricht. Al 27° posto Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). in campo femminile, ancora Germania in vetta alla classifica, grazie a Celia Trinkl. Concludono rispettivamente al 12° e 13° posto Margherita Gal (Aosta Snowboard club) e Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur).