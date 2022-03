Sci alpino Master: Centoventi concorrenti alla tappa di Pila

Doppio Gigante sulla Bellevue di Pila, validi per la Coppa Italia Master, con 120 concorrenti al cancelletto di partenza; organizzato dallo Sc Pila, si registrano le doppiette di Emanuele Ravano e Roberta Persico.



Master A * CpI Gigante – A imporsi è Emanuele Ravano (Sc Courmayeur MB; 52”03) a precedere il piacentino Luca Finetti (55”83) e Valerio Luglio (Sc Crammont MB; 55”98). Master B * Doppietta dello Sc Pila, grazie a Stefano Balagna (54”24) e Stefano Roma (54”32), con terzo il pavese Christian Antonielli (55”14).



Master C * Guido Lami (Club de Ski Valtournenche; 56”29) precede Enrico Voyat (Master Team Pila; 57”05) e Corrado Canonico (Sc Pila; 57”40).



Master D * Vittoria di Roberta Persico (Sc Pila; 59”91) davanti a Lucia Magenta (Master Team Pila; 1’07”11) e Silvia Morselli (Sc Val d’Ayas; 1’07”80).



Categoria Giovani/Senior * Successo di Giulia Camporese (Sc Aosta; 57”73) seguita da Yvonne Daudry (Sc Pila; 57”74) e da Camilla Perroni (Sc Crammont MB; 57”86). Al maschile, s’impone Daniel Gillio (Sc Crammont MB; 53”78) davanti alla coppia dello Sc Aosta composta da Oliver Collins (5”50) e Andrea Corselli (54”51).



Master A * gara #2 – Nella replica, podio identico a gara #1, con Emanuele Ravano (52”59), davanti a Luca Finetti (55”24) e Valerio Luglio (56”45).



Master B * Si invertono le prime due posizioni rispetto alla Coppa Italia, con Stefano Roma (53”84) che precede Stefano Balagna (55”20) e terzo Christian Antonielli (55”46). Master C * Anche nei ‘C’, si invertono le prime due piazze, con Enrico Voyat (56”95) davanti a Guido Lami (57”14) e terzo gradino del podio a Corrado Canonico (59”54). Master D * Podio identico alla prima gara, con Roberta Persico (1’00”55), seguita da Lucia Magenta (1’07”39) e Silvia Morselli (1’09”42).



Categoria Giovani/Senior * S’impone Yvonne Daudry (57”11) sulla coppia dello Sc Crammont MB, Camilla Perroni (57”97) e Bianca Fumagalli (58”78). Al maschile, è Federico Mecugni (Sc Pila; 54”42) a precedere Matteo Bal (Sc Courmayeur MB; 54”44) con terza posizione ancora a Andrea Corselli (54”91).